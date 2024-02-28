تفاصيل التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة عين شمس

أعلنت كلية العلوم، جامعة عين شمس، فتح باب التسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا

وكشفت كلية العلوم، جامعة عين شمس، عن خطوات التسجيل للدراسات العليا لعام 2023-2024 من خلال التالي:

- الدخول على موقع كلية العلوم.

- ثم الدخول على طلاب وخريجون و التقدم للدراسات العليا .

- كتابة البيانات الأساسية – المؤهلات – وسائل الاتصال – حالة الطالب – طباعة الاقرار – طباعة التقرير تحميل صورة شخصية علي الموقع لاستخراج الكارنيه.

- إرفاق المستندات المطلوبة مع الإقرار والتقرير وتقديمها لإدارة الدراسات العليا بكلية العلوم.

وفى حالة قبول الطالب من قبل القسم المختص يجب تسديد الرسوم الدراسية المقررة قبل لجنة الدراسات العليا) بالفيزا في خزينة الكلية وتقديم ايصال سداد الرسوم الإدارة الدراسات العليا.

- لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد تسليم ملفه ومراجعته وسداد المصروفات في المواعيد المحددة.

المستندات المطلوبة

- الإقرار والتقرير في ملف يتم طباعتهما من الموقع وتوقيعهما.

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، صورة طبق الأصل من البطاقة (الرقم القومي) وتكون سارية .

- بيان تقديرات الأربع سنوات لطلاب (تمهيدي الماجستير).

- موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.

- صورة طبق الأصل من تحديد الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ).

- مظروف تقديم دراسات عليا (من مقر الجامعة).

- يشترط الحصول على شهادة التحول الرقمي لمنح أي شهادة من برامج الدراسات العليا المختلفة.



وأوضحت كلية العلوم، جامعة عين شمس، شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل ، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنيـــة

وأضافت كلية العلوم، جامعة عين شمس، أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد التسجيل به أو على درجة معادلة لها من معهدآخر معترف به من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن تقدير (جيــد )بالإضافة إلى إستيفاء الشروط العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية أوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى .

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق.

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عدداً من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة.

وتضمنت تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة وغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفي الباطنة، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وحرصاً من مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة مسيرة التطوير للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،عن فخره واعتزازه بتواجده بكلية الطب وسط قامات علمية ذوى خبرة، مقدما الشكر لفريق العمل الذي شارك في تطويرات مستشفيات الجامعة، مؤكدا أن تلك التطويرات تعكس رؤية طموحة، كما تؤكد التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة وعالية الجودة لمجتمعنا الجامعي والمحلى، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمصريين، حيث تستقبل المستشفيات الجامعية مايقرب من ١٢ ألف مريض يومياً بالإضافة للمرافقين.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التطوير وانعكاساته على الحالة النفسية للمريض والطبيب وقدرته على أداء مهمته بالشكل الأفضل بما يحقق تطوير المنظومة الطبية بشكل متكامل.