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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي يقدم استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب على المذاكرة

خبير تربوي يقدم استراتيجيات
خبير تربوي يقدم استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب علي المذاكرة

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يستعد الآباء بالبحث عن طرق فعالة لتعزيز القدرات الذهنية والجسدية لأبنائهم، وتحفيزهم للدراسة بطرق فعالة، ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض خبراء التعليم حول الاستراتيجيات والنصائح الفعالة للآهل لتحفيز أولادهم وتخفيف الضغط النفسي الذي قد يشعر به البعض عند بداية الفصل الدراسي الثاني.
 

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وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العودة إلى الدراسة قد تكون مصدر فرح للعديد من الطلاب، بينما قد تثير القلق والخوف لدى البعض الآخر، ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، يعتبر الإشراف والتواصل الفعال بين الأساتذة والطلاب عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية بناء بيئة تعليمية داعمة وملهمة، حيث يشعر الطلاب بالرعاية والاهتمام من قبل أساتذتهم.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن توفير دعم الآباء وفهمهم لاحتياجات الأطفال يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيزهم لتحقيق النجاح في الدراسة.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تشجيع الطلاب على التفكير الإيجابي والتركيز على الإمكانيات الشخصية، حيث يسهم ذلك في بناء ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز روح التفاؤل بين الطلاب، لان التفاؤل يلعب دورًا هامًا في تحفيزهم لتحقيق النجاح والتفوق.

تحويل التحديات إلى فرص

وحث الدكتور محمد فتح الله، الطلاب على التطلع إلى التحديات كفرص لاكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم لبناء جيل من الطلاب الذين يمتلكون روحًا إيجابية وقوة دافع قوية نحو تحقيق النجاح، مؤكدًا أن التفكير الإيجابي والتركيز على الإمكانيات الشخصية يعتبر أساسيًا في تحفيز الطلاب لتحقيق أفضل أداء دراسي ومواجهة التحديات بثقة.

ووجه أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب علي المذاكرة منها:

تشجيع الإيجابية:

يجب تشجيع الأطفال على التفاؤل والنظر إلى الدراسة بإيجابية.

على الآباء مدح جهود أطفالهم وتحفيزهم على تحقيق النجاحات، حتى الصغيرة.

تحديد أهداف واضحة:

يجب بتحديد أهداف واضحة للطلاب ومساعدتهم في وضع خطط لتحقيقها.

يجب تحفيز الطلاب لتحديد أهدافهم الشخصية للعام الدراسي الثاني.

إنشاء بيئة دراسية إيجابية:

يفضل إنشاء بيئة دراسية مناسبة في المنزل تشجع على التركيز والابتكار

توفير مكان هادئ وخالٍ من الانشغالات للدراسة.

تعزيز الاستقلالية:

يجب تعزيز مهارات الاستقلالية لدى الطلاب، مثل التنظيم الشخصي وإدارة الوقت.

تشجيع على التفاعل الاجتماعي:

يجب تشجيع الطلاب على التفاعل مع زملائهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

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