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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع عاصف بين شعبتي المستوردين والنقل بسبب أزمة ارتفاع أسعار النولون

صدى البلد

عقد ممثلي الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا عاصفا مع شعبة النقل بغرفة الإسكندرية لبحث ما يتعلق بزيادة أسعار النقل.

واتهمت شعبة النقل بغرفة الإسكندرية سائقي النقل برفع الأسعار بنسبة 30% من خلال "سماسرة" وصفهم الاجتماع بأنهم متسلطي الرأي ويريدون فرض سياسة الأمر الواقع بشأن زيادة الأسعار.

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وكشف الاجتماع عن قيام السائقين برفع الأسعار بتكليف من غرفة القاهرة والشعبة، وهو ما نفته الغرفة والشعبة بشكل قاطع، مؤكدين أنهم ليس لهم اى صلة بالمنشور المتداول بخصوص زيادة النوالين.

وأكد الاجتماع أن كل عميل له الحق فى التفاوض مع مقاول آلنقل للوصول إلى احسن الاسعار، و لو ثبتت واقعة الاتفاق على الزيادة فان ذلك يعد من قبيل المنافسات الاحتكارية التى تقع تحت طائلة القانون.

وطالب الاجتماع بضرورة العمل على ايجاد آليات مع هيئات الموانئ للحد من السماسرة والتعامل مع مكاتب النقل المرخصة.

حضر الاجتماع سيد مكاوى رئيس شعبة النقل ، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم فرج المغربى، و طارق غانم، و ياسر عبد الحميد، و اسامة معاطى، ولفيف من شركات النقل، ومن شعبة المستخلصين حضر كلا من: احمد عاطف، واحمد عبدالمقصود، وخالد فتح لله.

كما حضر من الغرفة د ياسر المناويشى امين الصندوق، وعبدالعال على مستشار الغرفة ، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة، والمهندس متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين.

شعبة النقل شعبة المستوردين غرفة الاسكندرية

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