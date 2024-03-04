عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الجامعات والمدارس.. خبير يكشف الوقت المثالي للمذاكرة في شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، عن الطرق التي تساعد الطلاب، على إدارة وقت المذاكرة خلال شهر رمضان الكريم، وأهمها ترتيب الأولويات، فعلى الطالب أن يحدد أولوياته، وينظم وقته، ما بين الذهاب إلى المدرسة، والمذاكرة، والصوم، والصلاة، وقراءة القرآن.

وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أنه لا بد من الاستغناء عن مشاهدة المسلسلات الرمضانية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة العائلة في هذا الاستغناء.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أنه يمكن تحديد وقت للاستراحة لمشاهدة مسلسل رمضاني واحدا فقط من خلال المنصات الإلكترونية، مشددا على ضرورة تنظيم جدول، يتشارك في وضعه الطالب مع ولى الأمر لتحديد الأولويات وتنظيم وإدارة الوقت. 

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يجب تنظيم الوقت واستغلال الأوقات التى يكون المخ فيها بكامل طاقته فى المذاكرة، لافتا إلى أن ساعات الليل اعتباراً من بعد الإفطار بنحو ساعتين أو ثلاث وحتى السادسة صباحاً، وقت مثالي للمذاكرة.

وأوضح أنه على الطلاب توزيع فترات المذاكرة على ساعات الليل والفصل بين كل فترة وأخرى بركعات من التراويح، وتابع: "يمكن للطالب استغلال التراويح للفصل بين موضوعات المذاكرة، فالتدريب الموزع أكثر فائدة من التدريب المركز".

الابتعاد عن الأخبار السلبية

وأكد أنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، إضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذر المواطنين

ترشيحاتنا

الزمالك مهدد بإيقافه من القيد مرة أخرى بسبب 3 قضايا.. تفاصيل

لطلاب الجامعات والمدارس.. خبير يكشف الوقت المثالي للمذاكرة في شهر رمضان

دعاء أواخر شعبان.. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟

خبير: أديس أبابا تعتقد أن نهر النيل إثيوبي وتفعل ما تشاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلتر غريب.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

لابسها موديل حريمي.. سعر إطلالة أحمد سعد يثير الجدل | تفاصيل

شاهد.. كبسولة فضائية توثق لحظة اختراقها الغلاف الجوي| فيديو مذهل

سبايدر.. مازيراتي تزيح الستار عن "جران كابريو" الجديدة| ما أهم ميزاتها؟

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ