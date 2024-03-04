لطلاب الجامعات والمدارس.. خبير يكشف الوقت المثالي للمذاكرة في شهر رمضان

كشف الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، عن الطرق التي تساعد الطلاب، على إدارة وقت المذاكرة خلال شهر رمضان الكريم، وأهمها ترتيب الأولويات، فعلى الطالب أن يحدد أولوياته، وينظم وقته، ما بين الذهاب إلى المدرسة، والمذاكرة، والصوم، والصلاة، وقراءة القرآن.

وأضاف الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أنه لا بد من الاستغناء عن مشاهدة المسلسلات الرمضانية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة العائلة في هذا الاستغناء.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أنه يمكن تحديد وقت للاستراحة لمشاهدة مسلسل رمضاني واحدا فقط من خلال المنصات الإلكترونية، مشددا على ضرورة تنظيم جدول، يتشارك في وضعه الطالب مع ولى الأمر لتحديد الأولويات وتنظيم وإدارة الوقت.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يجب تنظيم الوقت واستغلال الأوقات التى يكون المخ فيها بكامل طاقته فى المذاكرة، لافتا إلى أن ساعات الليل اعتباراً من بعد الإفطار بنحو ساعتين أو ثلاث وحتى السادسة صباحاً، وقت مثالي للمذاكرة.

وأوضح أنه على الطلاب توزيع فترات المذاكرة على ساعات الليل والفصل بين كل فترة وأخرى بركعات من التراويح، وتابع: "يمكن للطالب استغلال التراويح للفصل بين موضوعات المذاكرة، فالتدريب الموزع أكثر فائدة من التدريب المركز".

الابتعاد عن الأخبار السلبية

وأكد أنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، إضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.