عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم ألما بويستى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

ألما بويستي
ألما بويستي

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الفنلندية "ألما بويستي" في حفل افتتاح الدورةالثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك تقديراً لمشوارها السينمائي الذي يضم العديد منالأفلام المهمة وكان أحدثها فيلم "الأوراق المتساقطة" للمخرج الفنلندي الشهير "آكي كوريسماكي".

ولدت "ألما بويستي" عام 1981، ودرست في جامعة هلسنكي للفنون، وبدأت مسيرتها الفنية على خشبة المسرح،ولعبت أدوارًا متنوعة على مدى عقدين تقريبًا، وبالتوازي اتخذت خطوات مهمة في السينما، حيث شاركت فيمجموعة من الأفلام القصيرة مثل "أجنيس ومارينا"، و"اليوم العالمي للحيوان"، و"لم أعدك بشيء"، وفي عام 2012 قدمت "ألما" أول أفلامها الروائية الطويلة "فوساري" الذي عُرض في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وبعدهاانطلقت "بويستي" لتقدم شخصيات ثرية دراميًا في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية منها "الرعايةالنهارية"، "عروس المسيح" ، "زهور الشر".

ومن المحطات المهمة في مسيرة "ألما بويستي" تجسيدها لشخصية الكاتبة والرسامة "توفي يانسون" عام 2020 في فيلم السيرة الذاتية" "توفي"، ولقى الفيلم إشادات نقدية واسعة، ووقع عليه الاختيار ليكون مرشح فنلنداالرسمي لجائزة الأوسكار، كما فازت عنه "ألما" بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز يوسي، وهي الفاعليةالسينمائية الأهم في فنلندا.

ولفتت "ألما بويستي" أنظار العالم العام الماضي بعد تجسيدها دور البطولة في فيلم "الأوراق المتساقطة" للمخرج الفنلندي ذائع الصيت "آكي كوريسماكي"، حيث شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة لجنة التحكيم، كما فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم في العام من الاتحاد الدولي للنقاد (فيبرسي)، وترشحت"ألما" عن دورها في الفيلم لجوائز جولدن جلوب الأمريكية، حيث نافست على جائزة أفضل ممثلة في فئة الفيلم الموسيقي أو الكوميدي.

وعلى مدار مسيرتها الفنية حصدت "ألما" العديد من الجوائز والترشيحات أبرزها جائزة مؤسسة إيدا ألبيرج لأفضل ممثلة شابة عام 2013، وجائزة مؤسسة ستينا كروك عام 2015، وجائزة التنين لأفضل تمثيل من مهرجان جوتنبرج السينمائي عام 2023.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابةالسينمائيين والمركز القومي للسينما.

جولدن جلوب مهرجان أسوان الدولي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان أسوان وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

الأراجوز المصرى ومهرجو تونس والجزائر يسعدون أطفال مركز شباب العمال بمسرح الجنوب

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية.. مخرج "المفتاح" الفلسطيني يكشف المصدر الأساسي لقصة الفيلم

لأول مرة.. عرض النسخة المرممة لفيلم «صبيان وبنات» بمهرجان الإسماعيلية

ندوة تكريم سلوى محمد على.. تعرف على أبرز فعاليات اليوم من مهرجان الإسماعيلية

افتتاح معرض صور "شادي عبد السلام" بكاميرا محمد بكر بمهرجان الإسماعيلية

محمد ممدوح يظهر مع عائلته لأول مرة .. تفاصيل

كيف أنقصت صبا مبارك وزنها وسر بكائها في بين السطور

ترشيحاتنا

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

أحد ضحايا مستريح الكافيهات: المتهم عملي البحر طحينة ونصب علي في 500 ألف جنيه

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ