عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استقبال 100 ألف سنويا.. رئيس الغرف التجارية: الترويج للسياحة المصرية بأرمينيا ضرورة

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصرى الارمنى اليوم، يجب أن نستغل من خلاله علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي.

وأضاف الوكيل خلال مجلس الأعمال المصري الارمنى الذى عقد اليوم اننا نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، فالحاوية التي تذهب اليكم بصادراتنا، يجب أن تعود محملة بصادراتكم، وبالمثل في الاستثمارات والسياحة.

«الوكيل» و«أوغلو» يبحثان الوصول بالتبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار

الوكيل يعتمد تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد

وتابع قائلا :" فى هذا الإطار، لدينا فرص واعدة في التكامل بين صناعاتنا المتنامية. فيمكن للشركات المصرية استغلال الصناعات الأرمينية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا.

ودعا الشركات الأرمينية الى التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوة الى انه يمكن للشركات الأرمينية ان تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل، مثل محور قناة السويس.

وطالب الوكيل بضرورة السعى لتنمية تبادلنا السياحي، فنحن نستقبل أكثر من 100 ألف سائح سنويا من أرمينيا، أي 4% من عدد السكان، فيجب أن نروج للسياحة المصرية في أرمينيا، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الأخيرة، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في أرمينيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.

ولفت الى ان الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

وأشار إلى ان هذا مدعوم بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأكد ان مصر تشهد استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.

ودعا  القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم، لافتا الى أن لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى والموقع الإستراتيجى المتميز ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقونه اليوم.

أحمد الوكيل مال واعمال المنتدي الاقتصادي المصري الأرميني اخبار مصر Financ Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أحمد الوكيل: نهدف لدعم وتعزيز دور الشركات الناشئة من أجل ازدهار مصر

ترشيحاتنا

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية

يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين

التحسين راجع| ننشر ملامح نظام الثانوية العامة الجديد قبل تطبيقه

هل يجوز للمرأة صلاة التراويح في المنزل خلف إمام المسجد؟ دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ