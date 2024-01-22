الوكيل يعتمد تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد

إعتمد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرارا بتشكيل المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال علي مستوي الجمهورية بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام مؤسسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية و عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف العالمية ICC .

يضم الاتحاد عضوية كل من ..



- ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة السويس منذ ٢٠١٧ (عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)



- جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة سوهاج منذ ٢٠١٧ ( عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)



- دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة البحيرة منذ ٢٠١٨ ( عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة سابقا)



- إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية منذ ٢٠١٨( عضو مجلس ادارة الغرفة منتسبا حاليا)



- آمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الإسماعيلية ( عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا)



- ناهد يوسف عبد العال رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال (عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا حاليا)



- إيثار بدوي رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية البحر الاحمر

- ماجي منير، غرفة الأقصر



المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان لصاحبات السجلات يتم تشكيله في تاريخ الغرف التجارية منذ إنشائها عام ١٩٢٢ ، حيث كان أحمد الوكيل قد كلف السيدة ريم صيام بتشكيله في عام ٢٠١٥ بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية و التي ساهمت في تشكيل مثل تلك المجالس بباقي محافظات الجمهورية خلال السنوات السابقة.



ضم القرار إختصصات المجلس و التي من أهمها :

- إستكمال تشكيل المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

- تعزيز التعاون و التشبيك بين صاحبات السجلات التجارية محليا و دوليا

-تفعيل دور رائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.

- تقديم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال وتساهم في تطوير أعمالهن واستدامتها.

- نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية.

- دعم إنشاء حاضنات الأعمال المبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية، لدى المرأة وتبنيها وتطويرها وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.

- توفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها وقدراتها كالتدريب والتأهيل .