خارجية فلسطين تكشف المستور وراء فكرة إنشاء ممر بحري للمساعدات بغزة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسكينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى شمال القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات.

وقالت الخارجية الفلسطيني ة في بيانها، إن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هدفة تطبيق خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير أنباء الشعب الفلسطيني.