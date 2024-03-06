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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مصدر في «ميتا» يكشف سر عطل فيسبوك وإنستجرام.. مواصفات وسعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لافا تتحدي العمالقة.. موبايل فخم بشاشة منحنية وسعر لا يقاوم
كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن أحدث هواتفها الذكيية منخضة التكلفة يحمل اسم Blaze Curve 5G، والذي يستهدف محدودي الدخل بميزات رائعة يكملها تصميمه المنحني ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه.

 

هجوم إلكتروني ولا اختراق.. مصدر في «ميتا» يكشف سر تعطل فيسبوك وإنستجرام

عادت خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، فيسبوك و واتساب و ماسنجر وإنستجرام وثريدز، إلى العمل بشكل طبيعي مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لـ عطل مفاجي أدى لانقطاع دام لأكثر من ساعتين، مما جعل الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم على منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بالشركة.

 

تتجاوز 19 مليار دولار.. عطل فيسبوك يكبد زوكربيرج وميتا خسائر فادحة كل ثانية
 

شهدت خدمات شركة "ميتا" Meta ، انقطاعا هائلا مساء أمس، والذي أدى إلى تعطيل موقع فيسبوك وإنستجرم وماسنجير وثريدز، مسببا خسارة مالية فادحة بالنسبة للشركة.

 

كوارثه لا تنتهى.. واتساب الذهبي بمميزات حصرية ومخاطر بالجملة
 

يعد تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold، هو نسخة معدلة من خدمة المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، وهي منتشرة على نطاق واسع بين الأشخاص حول العالم، نظرا لأنه يعد المستخدمين بميزات إضافية غير موجودة في التطبيق الأصلي، ولكن إلى جانب هذه المزايا الحصرية توجد الكثير من المخاطر الأمنية مرتبطة باستخدامه.

 

بعد طرحه بالأسواق.. سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر

سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر.. ازدادت عمليات البحث من قبل عدد كبير من المستهلكين في الفترة الأخيرة، عن أسعار هواتف شاومي الجديدة Redmi Note 13 Pro بعد طرحه بالأسواق المصرية.

 

تدوم 75 يوما.. موبايل جديد بمواصفات جبارة وأكبر بطارية في العالم

قامت Unihertz الصينية، العلامة التجارية المعروفة بإنشاء هواتف فريدة وقوية وصغيرة الحجم، بإطلاق هاتفها الجديد ذو الهيكل المصفح Unihertz Tank 3، إلى الأسواق الصينية، والذي يتميز بأعلي سعة بطارية على الإطلاق مدمجة في هاتف ذكي.

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