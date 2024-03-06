كوارثه لا تنتهى.. واتساب الذهبي بمميزات حصرية ومخاطر بالجملة

يعد تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold، هو نسخة معدلة من خدمة المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، وهي منتشرة على نطاق واسع بين الأشخاص حول العالم، نظرا لأنه يعد المستخدمين بميزات إضافية غير موجودة في التطبيق الأصلي، ولكن إلى جانب هذه المزايا الحصرية توجد الكثير من المخاطر الأمنية مرتبطة باستخدامه.

ما هو تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold؟

واتساب الذهبي هو تطبيق تابع لجهة خارجية اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الماضي، ويدعي أنه إصدار حصري من تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا"، ويقدم ميزات حصرية مثل مكالمات الفيديو وخيارات الخصوصية المحسنة والقدرة على إرسال ملفات أكبر.

ومع ذلك، فإن واتساب الذهبي ليس تطبيقا رسميًا تم تطويره بواسطة شركة "ميتا" المالكة للتطبيق الأصلي، كما أنه أيضا غير متوفر في أي متجر تطبيقات رسمي، بل هو نسخة معدلة أنشأها مطورو الطرف الثالث.

ما هي مخاطر واتساب الذهبي WhatsApp Gold؟

على الرغم من أن واتساب الذهبي قد يقدم ميزات حصرية وخصائص إضافية غير موجودة في تطبيق واتساب الرسمي، فمن المهم مراعاة المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدامه، والتي يمكن أن تتمثل في الآتي:

- نظرا لأنه ليس برنامجا رسميا، فهو لا يتلقى تحديثات أمنية منتظمة، على غرار تطبيق واتساب الأصلي التابع لشركة "ميتا"، وهذا يجعل المستخدمين عرضة للانتهاكات الأمنية والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى.

- كما تبين أن العديد من إصدارات واتساب الذهبي تحتوي على برامج ضارة أو برامج إعلانية خطيرة، قد يعرض بيانات مستخدميه الشخصية للخطر، بما في ذلك المحادثات الخاصة وجهات الاتصال والمعلومات الحساسة الأخرى.

- علاوة على ذلك، فإن استخدام واتساب الذهبي، ينتهك أيضا شروط خدمة واتساب ، والتي تنص على أنه لا يجوز للمستخدمين استخدام الإصدارات المعدلة أو النسخ المزيفة من واتساب، حيث سيؤدي انتهاك هذه الشروط إلى حظر الحساب المستخدم للإصدارات المعدلة مؤقتا، أو منع رقم الهاتف نهائيا من استخدام خدمة واتسب مرة أخرى.

- ونظرا لأن هذه التطبيقات يتم تحميلها من مصادر خارجية، فأن تلك النسخ المزيفة يتم تعديلها لتحتوي على برمجيات خبيثة تقوم بسرقة البيانات الحساسة للمستخدمبن، إلى جانب سرقة معلومات الحسابات البنكية المخزنة على الهاتف، والتي تسهل فيما بعد سرقة أموال الضحايا من الأجهزة المصابة.

- كم أن واتساب الذهبي لديه تاريخا حافلا من عمليات الاحتيال ومحاولات التصيد المرتبطة به، والتي قد تأتي في شكل رسائل خداعة للمستخدمين تتضمن روابط يزعم مرسلها أنها تحديث للتطبيق أو دعوة حصرية لتثبيت إصدار محدود من تطبيق المراسلة، إلى جانب العديد من الرسائل الاحتيالية المنتشرة على واتساب الذهبي منذ عام 2016، التي غالبا ما تتنهي إلى تنزيل البرامج الضارة إلى الهاتف أو تثبيت برامج إعلانية تحقق الإيرادات للمهاجمبن.

- على الرغم من أنه واتساب الذهبي، نسخة معدلة من واتساب الأصلي إلا أنه لا يقلد معظم مزاياه، فهو لا يتمتع بميزة الحماية "التشفير من طرف إلى طرف"، التي توفر النسخة الرسمية ما يجعل المستخدمين عرضة لانتهاكات البيانات والوصول غير المصرح به إلى محادثاتهم لذا فهو إصدار غير موثوق به.