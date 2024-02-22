لو بتستخدم GBWhatsApp.. ماذا تفعل إذا تم حظر حسابك على واتساب؟

فوجئ العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، بظهور إشعار غريب عند فتح التطبيق، يطالبهم بضرورة تنزيل تطبيق الأصلي ويمنعهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، مما يعني أنه تم حظرهم مؤقتا من استخدام خدمة الدردشة.

حظر حسابات واتساب التي تستخدم تطبيقات غير رسمية

“لقد تم تسجيل خروجك لاستخدامك تطبيق غير رسمي، أنت بحاجة إلى تطبيق واتساب الرسمي"، أو "هذا الحساب غير مسموح له باستخدام واتساب ”، إذا كنت ترى هذا الإشعار على حساب واتساب الخاص بك، فهذا يعني أنه تم حظر حسابك مؤقتا من استخدام خدمة المراسلة، وذلك لاستخدامك تطبيقات غير رسمية.

لذلك، قامت شركة واتساب بحظر العديد من حسابات الأشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب استخدامهم تطبيقات غير رسمية مثل GBWhatsApp و FMWhatsApp.

رسالة حظر واتساب

ما هي تطبيقات واتساب غير الرسمية؟

تطبيقات واتساب غير الرسمية هي تطبيقات تم تطويرها وتعديلها من قبل مطورين غير تابعين لشركة واتساب، غالبا ما تقدم هذه التطبيقات ميزات إضافية لا تتوفر في التطبيق الرسمي، مثل تخصيص الواجهة، وإخفاء حالة الظهور، وقراءة الرسائل المحذوفة، وإرسال رسائل جماعية كبيرة.

سبب الحظر

على الرغم من تحذيرات واتساب السابقة، اختار العديد من المستخدمين الاستمرار في استخدام تطبيقات غير رسمية، لذلك لم يكن قرار حظر للمستخدمين أمرا مفاجئا، وأوضحت الشركة أن سبب قيامها بذلك لعدة أسباب هي:

- انتهاك شروط الخدمة: تعتبر تطبيقات واتساب غير الرسمية خرقا لشروط الخدمة الأصلية، حيث أنها تقلد برمجة التطبيق الأصلي، مما قد يعرض بيانات المستخدمين للخطر.



- مخاوف أمنية: تشكل تطبيقات واتساب غير الرسمية مخاطر أمنية على المستخدمين، حيث أنها قد تحتوي على برامج ضارة أو برمجيات خبيثة يمكن أن تضر بأجهزتهم أو تسرق بياناتهم الشخصية.



- عدم توافقها مع سياسة الخصوصية: لا تلتزم تطبيقات واتساب غير الرسمية بسياسة خصوصية واتساب، مما قد يعرض بيانات المستخدمين للخطر.

حظر واتساب

نصائح لتجنب حظر واتساب:

1. استخدم تطبيق واتساب الرسمي فقط: تأكد من استخدام تطبيق واتساب الرسمي من متجر التطبيقات أو Google Play Store، لتجنب أي مخاطر أمنية أو حظر رقمك من استخدام واتساب.

2. تجنب تحميل التطبيقات من مصادر خارجية: لا تقم بتحميل تطبيقات واتساب من مصادر غير موثوقة، مثل مواقع الويب أو المتاجر غير الرسمية.

3. تحديث التطبيق بانتظام: تأكد من تحديث تطبيق واتساب بانتظام للحصول على أحدث ميزات الأمان التي تطرحها الشركة باستمرار.

4. اقرأ شروط الخدمة: تأكد من قراءة شروط خدمة واتساب وفهمها قبل استخدام التطبيق.

ماذا تفعل إذا تم حظر حسابك على واتساب؟

إذا تم حظر حسابك على واتساب لاستخدامك أحد التطبيقات المعدلة، يمكنك محاولة استئناف الحظر من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى فريق الدعم الفني في واتساب، وتأكد من تضمين رقم هاتفك ووصف المشكلة التي تواجهها.

أو قم بتحميل تطبيق واتساب الرسمي على هاتفك> وعند إدخال الرقم المحظور سيظهر لك قسم "الدعم"> ثم النقر على طلب مراجعة> وسيصلك رمز تحقق خاص بك> بمجرد إدخاله قم بملء الطلب وكتابة المعلومات التي تصف حالة حسابك لمراجعتها> وسوف ترد شركة واتساب بمجرد مراجعة الحالة وستخبرك ما إذا كان حظر حسابك مؤقتا أو للابد.