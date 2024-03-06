تدوم 75 يوما.. موبايل جديد بمواصفات جبارة وأكبر بطارية في العالم

قامت Unihertz الصينية، العلامة التجارية المعروفة بإنشاء هواتف فريدة وقوية وصغيرة الحجم، بإطلاق هاتفها الجديد ذو الهيكل المصفح Unihertz Tank 3، إلى الأسواق الصينية، والذي يتميز بأعلي سعة بطارية على الإطلاق مدمجة في هاتف ذكي.

سعر ومواصفات هاتف Unihertz Tank 3



يتميز هاتف Unihertz Tank 3، على شاشة صغيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 4.3 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2460 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتوفر الشاشة سطوعا يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف Unihertz Tank 3، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مدعومة بذاكرة تخزين واسعة تبلغ 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية TF بحد أقصى 2 تيرابايت.

Unihertz Tank 3

وتعد البطارية نقطة البيع البارزة بالهاتف، حيث يحتوي هاتف Unihertz Tank 3، على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 23.800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات.

وتدعي الشركة إن هاتف هذه البطارية يمكنه العمل لفترة طويلة في الشحنة الواحدة تصل إلى 10 أسابيع، حيث يمكنها العمل بشكل متواصل في وضع الاستعداد لمدة 1800 ساعة (أو ما يقرب من 75 يوما)، أو لمدة 118 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 98 ساعة من الاستماع إلى الموسيقى، أو 48 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر، وبفضل دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكن شحن البطارية بنسبة 90% في غصون ساعة ونصف.

ونظرا للبطارية كبيرة الحجم، يبلغ سمك الجهاز حوالي 31 مليميتر، ووزن ثقيل للغاية يبلغ 666 جراما، يتميز بهيكل شديد المتانة مصمم ليتحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 1.5 متر، مما يضيف سمك ووزن للهاتف.

ويتمتع هاتف Unihertz Tank 3، بنظام كاميرا ثلاثي يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل Unihertz Tank 3 بنظام التشغيل أندرويد 13، ويوفر الهاتف بعض ميزات مثل تحديد نطاق ليزري مدمج بطول 40 مترا، ومستشعر للأشعة تحت الحمراء، ومصباح يدوي LED بمستوى سطوع 1200 لومن، وزرين جانبيين قابلين للتخصيص، ومستشعر لبصمات الأصابع.

وتشمل ميزات الاتصال بهاتف Unihertz Tank 3، بطاقة SIM مزدوجة، واتصال 5G، وشبكة WiFi 6، وتقنية Bluetooth 5.3، ومستشعر GNSS، والاتصال قريب المدي NFC، إلي جانب منفذ شحن USB Type-C.

ويتوفر هاتف Unihertz Tank 3، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 650 دولار (أي ما يعادل 20.077 جنيها مصريا)، للنسخة الوحيدة بسعة 16 + 512 جيجابايت، بينما يتوفر في الأسواق الدولية مقابل سعر أقل يبلغ 500 دولار (أي ما يعادل 15.444 جنيها مصريا).