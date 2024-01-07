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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل أندرويد جبار بـ أكبر بطارية على الإطلاق

Oukitel WP33 Pro
Oukitel WP33 Pro

أطلقت شركة أوكيتيل Oukitel، هاتفا ذكيا جديدا يسمي Oukitel WP33 Pro، يتميز ببطارية مذهلة تبلغ سعتها 22000 مللي أمبير في الساعة، والتي توصف بأنها الأكبر على الإطلاق في هاتف ذكي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Oukitel WP33 Pro، بسبب ضخامة حجم البطارية بوزن ثقيل للغاية يصل إلى 577.5 جراما، وسمكه 27.2 مليميتر، كما أنه يتميز بتصميم يدعم مقاومة أعلى، هيكل عريض يبلغ سمكه 84 مليميتر مما يمنحه تصميما كبيرا يصعب حمله وتشغيله بيد واحدة.

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مواصفات هاتف Oukitel WP33 Pro

يتم تشغيل هاتف Oukitel WP33 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت.

Oukitel WP33 Pro

يتميز هاتف Oukitel WP33 Pro، بشاشة من نوع IPS يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وسطوع يبلغ 450 شمعة في المتر المربع، تأتي الشاشة مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5 .

يتمتع هاتف Oukitel WP33 Pro، بكاميرا خلفية رئيسية تأتي بمستشعر Sony IMX686 مقاس 1/1.73 بوصة، بدقة 64 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.89 وفلاش LED، كما يأتي الهاتف مزودا بكاميرا مخصصة للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل تتميز بمستشعر Sony IMX350 مقاس 1/1.78 بوصة، بفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل من صنع شركة BYD، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX616.

Oukitel WP33 Pro

يعد أيضا من أبرز مزايا الهاتف، هو مكبر الصوت ضخم بقدرة 5 وات والذي يبلغ قطره 36 مليميتر وقادر على رفع مستوى الصوت إلى 136 ديسيبل، ووفقا لقياسات "أوكيتيل" الخاصة، فإن قوة الصوت في هاتفها، تتفوق على قوة مكبرات الصوت في هاتف آيفون 15 التي تبلغ حوالي 98 ديسيبل، وقوة صفارة الإنذار التي تبلغ حوالي 109 ديسيبل، كما يدعم الهاتف ستيريو محيطي غامر 8D.

إلى جانب البطارية الضخمة بقوة 22000 مللي أمبير في الساعة، يدعم هاتف Oukitel WP33 Pro، الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 5 ساعات، كما يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 18 وات لشحن الأجهزة الأخرى.

يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، كما أنه حاصل على شهادة IP69K لتحمل نفاثات الماء عالية الضغط، كما أن هيكل الهاتف حصل على شهادة المتانة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، مما يعني أنه الهاتف يتحمل العمل في البيئات الصعبة أو السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

يعمل هاتف Oukitel WP33 Pro، بنظام التشغيل أندرويد 13، ويباع مقابل سعر 595 دولار (أي ما يعادل 18.300 جنيه مصري).

Oukitel WP33 Pro
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