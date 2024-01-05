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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانات جبارة وتصميم شيك.. هونر تطلق موبايل للألعاب بسعر منافس

Honor X50 GT
Honor X50 GT

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 GT، والذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة بتصميم أنيق وأداء ممتاز ومواصفات عملية وممتازة.

مواصفات هاتف هونر Honor X50 GT

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Honor X50 GT، بشاشة عرض كبيرة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بجودة عرض 1.5K و بدقة 1220 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للقياسات الحيوية.

 

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يعمل هاتف هونر Honor X50 GT، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت غير قابلة للتوسعة.

Honor X50 GT

يمتاز هاتف هونر Honor X50 GT، بوحدة كاميرا خلفية دائرية الشكل، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ويوجد فلاش LED مزدوج، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يحزم هاتف هونر Honor X50 GT، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتميز الهاتف بغرفة بخار ومساحة تبريد تصل إلى 5,100 ملم مربع  للحفاظ على درجات حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب.

تشمل المواصفات الأخرى للجهاز، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، دعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 ومنفذ شحن USB من النوع C، ودعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP53.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة النظام MagicOS 7.2 المخصصة من هونر.

سعر هاتف هونر Honor X50 GT

يتوفر هاتف Honor X50 GT، للبيع في الصين بلونين هما: الفضي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 280 دولار (أي ما يعادل 8.625 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Honor X50 GT
هونر هاتف هونر الجديد Honor X50 GT هونر X50 GT مواصفات هونر X50 GT

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