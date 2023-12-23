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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة كبيرة وبطارية ضخمة.. هونر تطلق تابلت أندرويد بسعر رخيص

تابلت هونر Honor
تابلت هونر Honor Tablet 9

كشفت شركة هونر Honor، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Honor Tablet 9، والذي يأتي مزودا بشاشة كبيرة ومعالج قوى، مخصص بشكل مباشر لإنشاء الوسائط المتعددة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز أحدث جهاز لوحي من هونر Honor Tablet 9، بهيكل معدني رفيع وخفيف الوزن يسهل حمله، يبلغ سمكه 6.96 مليميتر ويزن 555 جراما، ويتوفر التابلت في 3 ألوان هي الأبيض والأزرق والرمادي، وفي تكوينات ذاكرة مختلفة بسعة  8 + 128 أو 256 جيجابايت، أو 12 + 256 أو 512 جيجابايت.

 

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سعر ومواصفات تابلت هونر الجديد Honor Tablet 9


ويعمل تابلت هونر الجديد Honor Tablet 9، بواسطة معالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانةمتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 أو 256 جيجابايت.

ويتميز تابلت هونر Honor Tablet 9، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، بدقة 2560 × 1600 بكسل، تتميز بذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

تابلت هونر Honor Tablet 9

وتتميز الشاشة بزجاج مضادًا للوهج للتخلص من ما يصل إلى 98% من الانعكاسات، وتدعم الشاشة معاير TÜV Rheinland لخفض الانعكاس والتقليل من تأثير الضوء الأزرق وخفض الوميض.

ويأتي جهاز Honor Tablet 9 مع واقي شاشة خاص يشبه الورق تطلق عليه هونر اسم عليه Soft Light، فهو يجعل الكتابة والرسم على الشاشة أكثر متعة باستخدام القلم، كما يدعم الجهاز اللوحي تطبيق Notes لتحويل الصوت إلى نص ويحتوي على قوالب للرسم.

تابلت هونر Honor Tablet 9

ويحتوي الجهاز اللوحي على ميكروفونين و 8 مكبرات صوت للحصول على صوت محيطي حقيقي، وزودت هونر الجهاز بخوارزمية تعمل على تحسين الصوت مطورة ذاتيا والتي يمكنها منع الضوضاء وإبراز الأصوات حتى أثناء التسجيل.

ويحزم تابلت هونر Honor Tablet 9، بطارية ضخمة بقوة 8300 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 35 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 من هونر، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويتوفر للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 224 دولار (أي ما يعادل 7.526 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

تابلت هونر Honor Tablet 9
هونر تابلت هونر Honor Tablet 9 هونر تابلت 9 سعر Honor Tablet 9

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