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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تغزو الأسواق بموبايل بمواصفات هائلة وسعر رخيص

Honor X7b
Honor X7b

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتفها الجديد Honor X7b، وهو أرخص هواتف العلامة التجارية في السوق الدولية، يتميز ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon وكاميرات خلفية ثلاثية والمزيد.

مواصفات ومميزات هاتف هونر Honor X7b

 

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يتميز هاتف هونر Honor X7b، بشاشة مسطحة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD وبدقة 1080 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 90 هرتز في الثانية، الشاشة معتمدة من TUV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض، ما يوفر تجربة مشاهدة مريحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Honor X7b

زودت هونر هاتف Honor X7b، بكاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل.

وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

Honor X7b

يوفر هاتف هونر Honor X7b، أداءً قويا بفضل معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهو معالج متوسط المدى يمكنه تقديم أداء سلس في الألعاب والمهام الأخرى كثيفة الاستخدام للموارد.

Honor X7b

تم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 + 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 + 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

يأتي هاتف هونر Honor X7b، مزودا بطارية تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، يمكن أن يوفر ما يصل إلى 3 أيام من وقت التشغيل، و19 ساعة من تشغيل الفيديو، و12 ساعة من وقت التشغيل عند ممارسة الألعاب عبر الإنترنت، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

سعر هاتف هونر Honor X7b

يتوفر هاتف هونر Honor X7b، باللون الفضي المتدفق، والأخضر الزمردي، والأسود منتصف الليل، مقابل سعر يبدأ من 249 دولارا (أي ما يعادل 7.692 جنيه مصري).

Honor X7b
هونر Honor X7b سعر Honor X7b مواصفات هونر X7b مميزات هونر X7b Honor

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