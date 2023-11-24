بشريحة لتقوية شبكات الاتصالات.. هونر تطلق سلسلة Honor 100

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن سلسلتها الجديدة Honor 100، التي تتميز بوجود شريحة C1 المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات لإجراء المكالمات أفضل حتى مع ضعف الشبكات الخلوية.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 100

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الإصدار الأساسي بسلسلة هونر Honor 100، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، بدقة 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 100، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 100

ويتمتع هاتف هونر Honor 100، بكاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف هونر Honor 100، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقدرة 100 وات، وتشمل الميزات الأخرى تقنية NFC وصوت Honor Histen ونظام التشغيل MagicOS 7.2 بالإضافة إلى نظام التشغيل Android 13.

Honor 100

ووفقا لـ هونر، فإن شريحة C1 تحدد أفضل برج خلوي للاتصال به، وعندما يكون هناك اتصال Wi-Fi، يمكن للهاتف التبديل بين الشبكات بسهولة، تعد شركة هونر بأن هواتف سلسلة Honor 100، ستتمتع بمكالمات أكثر سلاسة أثناء رحلات القطارات عالية السرعة، بينما سيتم تشغيل الإنترنت والفيديو بسلاسة في مترو الأنفاق والمصاعد.

ويتوفر هاتف هونر Honor 100، مقابل سعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.812 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأزرق أو الأرجواني.

Honor 100

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 100 Pro

يتميز هاتف Honor 100 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Honor 100 Pro

ويأتي هاتف Honor 100 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Honor 100 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في عصون 10 دقائق فقط.

ولمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، زودته هونر بحل تبريد VC بمساحة إجمالية تبلغ 4674 ملم مربع في مكون رفيع يبلغ سمكه 0.35 ملم فقط، وهو أخف بنسبة 30٪ من VC النحاسي القياسي.

Honor 100 Pro

وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف، دعم تقنية NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، وشبكات Wi-Fi 6، ودعم شريحة C1 لتحسين التردد اللاسلكي، ويعمل الهاتف بواجهة هونر MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هاتف هونر Honor 100 Pro، مقابل سعر يبدأ من 480 دولار (أي ما يعادل 14.828 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأزرق أو الأرجواني مع وجود الأخيرين بتصميم أنيق مع جلد صناعي في الخلف.