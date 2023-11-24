عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشريحة لتقوية شبكات الاتصالات.. هونر تطلق سلسلة Honor 100

Honor 100
Honor 100

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن سلسلتها الجديدة Honor 100، التي تتميز بوجود شريحة C1 المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات لإجراء المكالمات أفضل حتى مع ضعف الشبكات الخلوية.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 100

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الإصدار الأساسي بسلسلة هونر Honor 100، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، بدقة 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

 

هونر تقلب الأسواق.. تتحدى الجميع بـ هاتف 5G مواصفاته رائعة وسعره مناسب

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

 

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 100، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 100

ويتمتع هاتف هونر Honor 100، بكاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف هونر Honor 100، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقدرة 100 وات، وتشمل الميزات الأخرى تقنية NFC وصوت Honor Histen ونظام التشغيل MagicOS 7.2 بالإضافة إلى نظام التشغيل Android 13.

Honor 100

ووفقا لـ هونر، فإن شريحة C1 تحدد أفضل برج خلوي للاتصال به، وعندما يكون هناك اتصال Wi-Fi، يمكن للهاتف التبديل بين الشبكات بسهولة، تعد شركة هونر بأن هواتف سلسلة Honor 100، ستتمتع بمكالمات أكثر سلاسة أثناء رحلات القطارات عالية السرعة، بينما سيتم تشغيل الإنترنت والفيديو بسلاسة في مترو الأنفاق والمصاعد.

ويتوفر هاتف هونر Honor 100، مقابل سعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.812 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأزرق أو الأرجواني.

Honor 100

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 100 Pro

يتميز هاتف Honor 100 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Honor 100 Pro

ويأتي هاتف Honor 100 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Honor 100 Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في عصون 10 دقائق فقط.
ولمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، زودته هونر بحل تبريد VC بمساحة إجمالية تبلغ 4674 ملم مربع في مكون رفيع يبلغ سمكه 0.35 ملم فقط، وهو أخف بنسبة 30٪ من VC النحاسي القياسي.

Honor 100 Pro

وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف، دعم تقنية NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، وشبكات Wi-Fi 6، ودعم شريحة C1 لتحسين التردد اللاسلكي، ويعمل الهاتف بواجهة هونر MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هاتف هونر Honor 100 Pro، مقابل سعر يبدأ من 480 دولار (أي ما يعادل 14.828 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأزرق أو الأرجواني مع وجود الأخيرين بتصميم أنيق مع جلد صناعي في الخلف. 

Honor 100 Pro
هونر Honor 100 سلسلة هونر 100 Honor 100 Pro هونر 100 برو سعر هونر 100 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موضوعات متعلقة

فيفو X100 برو يتحدي iPhone 15 Pro Max.. مقارنة هتكشفلك الفرق

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

ميزة عظيمة من واتساب هتحمي حسابك على كمبيوتر الشركة.. إليك الطريقة

تسريبات تكشف عن هاتف Poco الخارق من شاومي

من ترك الدراسة إلى منشئ ظاهرة ChatGPT.. من هو سام ألتمان؟

لتفادي الاختراق.. فعل هذه الإجراءات لحماية حسابك على واتساب

بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل.. إطلاق هاتف أوبو Oppo Reno 11

بمعالج أسرع وكاميرات جبارة.. أوبو تعلن رسميا عن Reno11 Pro

ترشيحاتنا

الأوقاف والتضامن تقدمان 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

تبدأ الرابعة عصر اليوم.. تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

رغم تحذيرات جيش الاحتلال| نازحون يعودون إلى بيوتهم شمال غزة بعد بدء الهدنة.. فيديو

الصلاة النارية مفتاح 40 بابا للخير.. هذه صيغتها ووقتها وفضلها

بعد بدء الهدنة.. الاحتلال يشن حملة موسعة من الاعتقالات في الضفة الغربية

أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 3000 جنيه خلال تعاملات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ