هونر تقلب الأسواق.. تتحدى الجميع بـ هاتف 5G مواصفاته رائعة وسعره مناسب

هاتف Honor X50i+ هو أحدث إصدارات هواتف شركة هونر الصينية، والذي ينضم لسلسلة (X50) التي تعتبر من الهواتف الذكية متوسطة الفئة الموجهة للشباب والمحبين للألعاب والتصوير.

يقدم تجربة هذا الهاتف تجربة سريعة وسلسة بفضل معالج MediaTek Dimensity 6080، وهو معالج ثماني النواة يدعم شبكات 5G، كما أنه يتميز برامات ضخمة وسعة تخزين عالية مقابل سعر منافس، لذلك نتعرف فيما يلي على مواصفات ومميزات هاتف هونر الجديد Honor X50i+.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X50i+

يأتي هاتف هونر الجديد Honor X50i+، مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تتميز الشاشة بذروة سطوع 2000 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM عالي التردد 3240 هرتز، ومعدل تحديث 90 هرتز.

Honor X50i+

وتتمتع الشاشة أيضًا بشهادة التعتيم الخالية من الوميض والخالية من المخاطر من Rheinland، وهذا يعني أن الشاشة تتمتع بحماية ضد انبعاث الضوء الأزرق ومناسبة للاستخدام.

ويعمل هاتف Honor X50i+ بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، مما يضمن سلاسة المهام المتعددة والأداء السلس، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو البث أو تشغيل تطبيقات الإنتاجية، فإن هذا الجهاز يوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وخالية من التأخير، فقد زودت هونر الهاتف بمعالج Dimensity 6080.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي هذا الهاتف المحمول الحصول على ما يصل إلى 20 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

Honor X50i+

ويتمتع هاتف هونر Honor X50i+، بكاميرت خلفية مزدوجة تضم كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية حساسة للضوء بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هونر Honor X50i+، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 35 وات، وبفضل سعة الشحن هذه، يمكن لهذا الجهاز الحصول على شحن كامل في أقل من ساعتين.

ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor X50i+، في طرازين بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويتم بيعه مقابل سعر 222 دولار (أي ما يعادل 6.831 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر الطراز بسعة 12 + 512 جيجابايت، حوالى 249 دولار (أي ما يعادل 7.660 جنيها مصريا)، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي: الوردي والأزرق المائي والأسود والأخضر.