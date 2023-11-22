عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تقلب الأسواق.. تتحدى الجميع بـ هاتف 5G مواصفاته رائعة وسعره مناسب

Honor X50i+
Honor X50i+

هاتف Honor X50i+ هو أحدث إصدارات هواتف شركة هونر الصينية، والذي ينضم لسلسلة (X50) التي تعتبر من الهواتف الذكية متوسطة الفئة الموجهة للشباب والمحبين للألعاب والتصوير.

يقدم تجربة هذا الهاتف تجربة سريعة وسلسة بفضل معالج MediaTek Dimensity 6080، وهو معالج ثماني النواة يدعم شبكات 5G، كما  أنه يتميز برامات ضخمة وسعة تخزين عالية مقابل سعر منافس، لذلك نتعرف فيما يلي على مواصفات ومميزات هاتف هونر الجديد Honor X50i+.

 

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

عملاق الكاميرا.. سعر ومواصفات جوال هونر الجديد Honor X9b

 

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X50i+

يأتي هاتف هونر الجديد Honor X50i+، مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تتميز الشاشة بذروة سطوع 2000 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM عالي التردد 3240 هرتز، ومعدل تحديث 90 هرتز.

Honor X50i+

وتتمتع الشاشة أيضًا بشهادة التعتيم الخالية من الوميض والخالية من المخاطر من Rheinland، وهذا يعني أن الشاشة تتمتع بحماية ضد انبعاث الضوء الأزرق ومناسبة للاستخدام.

ويعمل هاتف Honor X50i+ بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، مما يضمن سلاسة المهام المتعددة والأداء السلس، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو البث أو تشغيل تطبيقات الإنتاجية، فإن هذا الجهاز يوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة وخالية من التأخير، فقد زودت هونر الهاتف بمعالج Dimensity 6080.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي هذا الهاتف المحمول الحصول على ما يصل إلى 20 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

Honor X50i+

ويتمتع هاتف هونر Honor X50i+، بكاميرت خلفية مزدوجة تضم كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية حساسة للضوء بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هونر Honor X50i+، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 35 وات، وبفضل سعة الشحن هذه، يمكن لهذا الجهاز الحصول على شحن كامل في أقل من ساعتين.

ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor X50i+، في طرازين بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويتم بيعه مقابل سعر 222 دولار (أي ما يعادل 6.831 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر الطراز بسعة 12 + 512 جيجابايت، حوالى 249 دولار (أي ما يعادل 7.660 جنيها مصريا)، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي: الوردي والأزرق المائي والأسود والأخضر.

Honor X50i+
هونر Honor Honor X50i هونر X50i سعر هونر X50i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نتنياهو يكشف بندًا جديدًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

موضوعات متعلقة

بتصميم مستوحى من الأساطير.. كافيار الروسية تطلق طرزا فاخرة من iPhone 15 Pro

عملاق الكاميرا.. شاومي Xiaomi 14 Pro يتحدى هواوي Mate 60 Pro Plus

عرض البلاك فرايدي.. خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

آيفون الغلابة.. موبايل تكنو Spark Go 2024 بنفس التصميم وسعر رخيص

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE

رئيس شركة جوجل يحذر مستخدمي أندرويد: هذا الإجراء محمل بالبرامج الضارة

أجمد عرض.. تخفيض البلاك فرايدي يصل شاومي Redmi 10 2022

مقارنة هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. ما هي الاختلافات؟

ترشيحاتنا

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

أمريكا تشكر مصر على دورها في اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

روسيا تتسلم سلاحا جديدا دقيقا في الضربات

نجحت الوساطة والجهود مستمرة لتحقيق العدالة .. أول تعليق من الرئيس السيسي على الهدنة في غزة

هل يجوز إخراج زكاة مالي للمستشفيات.. أمين الفتوى يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ