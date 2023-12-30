بكاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق هاتف أنيق بمواصفات ممتازة

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor X50 Pro، الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات عملية وممتازة.

مواصفات هاتف هونر Honor X50 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Honor X50 Pro، بشاشة عرض كبيرة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بجودة عرض 1.5K و بدقة 1200 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، وتدعم تعتيم PWM بمعدل 1920 هرتز، وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للقياسات الحيوية.



يمتاز هاتف هونر Honor X50 Pro، بوحدة كاميرا خلفية دائرية الشكل، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

Honor X50 Pro

يعمل هاتف هونر Honor X50 Pro، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

Honor X50 Pro

زودت هاتف هونر Honor X50 Pro، بواجهة المستخدم Magic OS 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز الهاتف بنظام تبريد بخاري بمساحة 5100 مم2 للحفاظ على درجات حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب.

يحزم هاتف هونر Honor X50 Pro، بطارية ضخمة تبلغ قوتها 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، وتشمل المواصفات الأخرى للجهاز دعم تقنية الدفع الالكتروني NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 ومنفذ شحن USB من النوع C.

يتوفر هاتف Honor X50 Pro، للبيع في الصين بلونين هما: الأخضر والأسود، في نسخة واحدة بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر حوالى 425 دولار (أي ما يعادل 13.948 جنيها مصريا).