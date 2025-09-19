قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، أن الحاويتين اللتين تم احتجازهما في ميناء رافينا شمال شرق إيطاليا أثناء توجههما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي "لا تحتويان على أسلحة أو ذخيرة إيطالية"، مشددًا على أن بلاده لم ترسل أي أسلحة إلى إسرائيل.

وخلال جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ، أوضح تاياني أن الحاويتين كانتا محملتين بمواد متفجرة، لكنه أكد أنها ليست من إنتاج أو تصدير إيطالي، قائلاً: "لم نُصدر ذخيرة أو أسلحة إلى إسرائيل، وما جرى لا يندرج ضمن صادراتنا العسكرية".

وأضاف الوزير أن خروج شحنات من الموانئ الإيطالية لا يتطلب تصريحًا مسبقًا في حال لم تكن أسلحة أو ذخائر، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن على علم مسبق بالحمولة التي تم ضبطها، بما أنها لا تُصنّف ضمن صادرات عسكرية رسمية.

وكان أليساندرو باراتوني، رئيس بلدية رافينا، قد أعلن في وقت سابق وصول شاحنتين محملتين بمواد حربية قادمتين من النمسا إلى محطة الحاويات بالميناء، موضحًا أنه تم احتجازهما بعد احتجاجات من جانب عمال الميناء الذين أبدوا اعتراضهم على مرور الشحنات.

وتأتي هذه التطورات في سياق جدل متزايد داخل إيطاليا وأوروبا بشأن شحنات الأسلحة والمواد الحربية المرتبطة بالنزاع الدائر في غزة، حيث يطالب نشطاء ومنظمات مدنية بفرض رقابة صارمة على حركة الصادرات التي قد تُستخدم في النزاعات العسكرية.

ويُتوقع أن تثير القضية مزيدًا من النقاش في الأوساط السياسية الإيطالية حول التزامات روما في ما يتعلق بتصدير الأسلحة ومواد الاستخدام العسكري، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الدول الأوروبية لتوضيح مواقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان عدم التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في تسليح أطراف الصراع.

