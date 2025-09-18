قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا
تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا
عبد العزيز جمال

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يحذر من حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 19 سبتمبر، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد تقلبات جوية ملحوظة، أبرزها نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على عدد من السواحل الشمالية، إلى جانب استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب المناطق.

حالة الطقس غدًا في مصر

تتوقع الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل ومعتدل الحرارة آخره. 

وأوضحت الهيئة، أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، إذ تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 4 أمتار، وذلك على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد. 

كما توقعت الهيئة أن تشهد بعض مناطق خليج السويس نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

سرعات الرياح المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى ومدن القناة: رياح نشطة بسرعة 28 كيلومترًا/ساعة مع أجواء غائمة جزئيًا.

الوجه البحري: رياح نشطة بسرعة 26 كيلومترًا/ساعة مع أجواء غائمة جزئيًا.

السواحل الشمالية الغربية: رياح نشطة بسرعة 34 كيلومترًا/ساعة مع أجواء غائمة جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية: رياح نشطة بسرعة 24 كيلومترًا/ساعة مع أجواء غائمة جزئيًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: رياح نشطة بسرعة 40 كيلومترًا/ساعة وأجواء مشمسة.

شمال ووسط الصعيد: رياح نشطة بسرعة 32 كيلومترًا/ساعة وأجواء مشمسة.

جنوب الصعيد: نشاط للرياح على الوادي الجديد بسرعة 30 كيلومترًا/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 33 درجة – الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 درجة – الصغرى 22 درجة.

مطروح: العظمى 28 درجة – الصغرى 22 درجة.

سوهاج: العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 39 درجة – الصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة – الصغرى 25 درجة.

الأرصاد: رياح تصل إلى 70 كيلومترًا شمال الوجه البحري

شددت الهيئة على أن محافظات شمال الوجه البحري، خاصة المطلة على السواحل مثل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية ودمياط، ستتأثر بشكل مباشر بنشاط الرياح الذي قد تصل سرعته إلى 70 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار على الشواطئ، وهو ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.

توصيات هيئة الأرصاد للمواطنين

طالبت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة رواد البحر والعاملين في الأنشطة البحرية، لتجنب المخاطر المحتملة جراء اضطراب الملاحة. 

كما نصحت بعدم التواجد لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة خلال ذروة نشاط الرياح، وأكدت أن الطقس رغم استقراره النسبي نهارًا إلا أن سرعة الرياح المرتفعة تستوجب الحذر.

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

