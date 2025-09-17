قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
توك شو

توك شو.. استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..وإسرائيل تستهدف 640 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية بغزة منذ بدء الحرب

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4290 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5005 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5720 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 40040 جنيها.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.18 جنيه للبيع و48.04 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.89 جنيه للبيع، و56.73 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.65 جنيه للبيع، و65.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.91 جنيه للبيع، و157.43 جنيه للشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 17 سبتمبر 2025
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير وحياة مقطوف، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر.

حالة الطقس اليوم 17 سبتمبر

العظمى 

القاهرة  33

شرم الشيخ 36

الإسكندرية 30

مطروح 29

أسوان  39   

وفي بعض الدول العربية

مكة 43

الكويت 46

القدس 28

أبو ظبي 40

الخرطوم 40 

وفي بعض الدول العالمية

 أنقرة 29

بكين 25

باريس 22

برلين 18

موسكو  21

4 نصائح عملية لتعزيز تركيز الأطفال في سن مبكرة خلال المذاكرة.. فيديو
 

كشفت الدكتورة ماري رمسيس زاخر، الحاصلة على دكتوراه في الصحة النفسية وكاتبة وباحثة تربوية، عن تأثير بعض العادات الدراسية في الطفولة على الصحة النفسية.

ووجهت ماري رمسيس خلال لقائها مع انهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، نصائح هامة للأمهات مع اقتراب بداية العام الدراسي، قائلة: "لو لسه أولادنا صغيرين ورايحين مدرسة جديدة، نبدأ معاهم بالمذكرة على إنها لعبة.. الكلمة بتبقى لطيفة، نكتب تيكت معينة بندخل بيها على الهومورك بهدوء".

وأكدت أن التركيز الذهني للأطفال في سن صغيرة يجب أن يتم تنميته تدريجياً، موضحة: "يعني لو ابني عنده خمس أو ست سنين، هنقعد نركز في ست دقايق، نعمل دقيقة تركيز، نفصل شوية، وبعدين نرجع تاني.. دا الحل العقلي للمذاكرة، والبريك لا يزيد عن 20 دقيقة. 

جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال، أنه قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية «تعمق الآن إنجازًا عسكريًا» من شأنه أن يقرب ما وصفه بـ«نهاية الحرب». وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، في ظل ظروف إنسانية متدهورة تعتبرها منظمات دولية غير مسبوقة.

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر.

مسؤولة أممية: إسرائيل استهدفت 640 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة منذ بدء الحرب

قالت مديرة الإعلام بأوتشا في الشرق الأوسط لفضائية لقاهرة الإخبارية، إن إسرائيل استهدفت 640 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأضافت مديرة الإعلام بأوتشا في الشرق الأوسط، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية الخاصة بحماية العاملين في مجال الإغاثة.

سعر الذهب العملات حالة الطقس اليوم

