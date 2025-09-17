لوحة إعلانية ضخمة في تايمز سكوير تدعو إلى مقاطعة إسرائيل

دعا ائتلاف من منظمات المناصرة ومجموعات المشجعين الاتحادات الأوروبية لكرة القدم إلى مقاطعة إسرائيل، وذلك عبر لوحة إعلانية في ميدان تايمز سكوير بُثّت يوم الثلاثاء، مُطلقةً بذلك حملة جيم أوفر إسرائيل #GameOverIsrael قبل أشهر من انطلاق كأس العالم.

وعُرضت اللوحة الإعلانية يوم الثلاثاء في نيويورك، التي من المقرر أن تستضيف ثماني مباريات في كأس العالم العام المقبل، بما في ذلك المباراة النهائية.

وتستضيف كندا والمكسيك هذه البطولة الدولية التي تُقام كل أربع سنوات بالاشتراك مع الولايات المتحدة.



تدعو الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا إلى مقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات، مستشهدة بالهجمات المستمرة على غزة.



وقال المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، عبد أيوب، في بيان: "بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، يجب على الأمريكيين ألا يسمحوا لملاعبنا بأن تصبح منصات لتبييض جرائم الحرب".

أطلقت اللجنة مبادرة #GameOverIsrael مع العديد من الشركاء الأوروبيين.

وقال أيوب: "نقف إلى جانب نظرائنا الأوروبيين ونطالب كل هيئة إدارية لكرة القدم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية.يجب على العالم أن يخبر إسرائيل أن اللعبة قد انتهت، وأنه لا مكان في الرياضة لمجرمي الحرب".

خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. رفض المسؤولون الإسرائيليون نتائج التقرير، ووصفها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنها "فاضحة" و"مُزيفة".

تحتوي اللوحة الإعلانية، التي وُضعت بالقرب من تقاطع شارعي برودواي وغرب شارع 43، على كلمة "إبادة جماعية"، والتي قالت شركة ADC إنها لم توافق عليها إلا بعد اطلاعها على نص تقرير لجنة الأمم المتحدة.