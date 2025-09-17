قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لوحة إعلانية ضخمة في تايمز سكوير تدعو إلى مقاطعة إسرائيل

إعلان مقاطعة إسرائيل في تايمز سكوير
إعلان مقاطعة إسرائيل في تايمز سكوير
محمد على

دعا ائتلاف من منظمات المناصرة ومجموعات المشجعين الاتحادات الأوروبية لكرة القدم إلى مقاطعة إسرائيل، وذلك عبر لوحة إعلانية في ميدان تايمز سكوير بُثّت يوم الثلاثاء، مُطلقةً بذلك حملة جيم أوفر إسرائيل #GameOverIsrael قبل أشهر من انطلاق كأس العالم.

وعُرضت اللوحة الإعلانية يوم الثلاثاء في نيويورك، التي من المقرر أن تستضيف ثماني مباريات في كأس العالم العام المقبل، بما في ذلك المباراة النهائية. 
وتستضيف كندا والمكسيك هذه البطولة الدولية التي تُقام كل أربع سنوات بالاشتراك مع الولايات المتحدة.


تدعو الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا إلى مقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات، مستشهدة بالهجمات المستمرة على غزة.


وقال المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، عبد أيوب، في بيان: "بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، يجب على الأمريكيين ألا يسمحوا لملاعبنا بأن تصبح منصات لتبييض جرائم الحرب".

أطلقت اللجنة مبادرة #GameOverIsrael مع العديد من الشركاء الأوروبيين.

وقال أيوب: "نقف إلى جانب نظرائنا الأوروبيين ونطالب كل هيئة إدارية لكرة القدم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية.يجب على العالم أن يخبر إسرائيل أن اللعبة قد انتهت، وأنه لا مكان في الرياضة لمجرمي الحرب".

خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. رفض المسؤولون الإسرائيليون نتائج التقرير، ووصفها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنها "فاضحة" و"مُزيفة".

تحتوي اللوحة الإعلانية، التي وُضعت بالقرب من تقاطع شارعي برودواي وغرب شارع 43، على كلمة "إبادة جماعية"، والتي قالت شركة ADC إنها لم توافق عليها إلا بعد اطلاعها على نص تقرير لجنة الأمم المتحدة.

