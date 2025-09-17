إسرائيل تعلن عن مسار مؤقت لسكان مدينة غزة للفرار منها

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن طريق "مؤقت" جديد لسكان مدينة غزة للفرار منها، حيث تشن هجوما بريا مكثفا بعد قصف مكثف للمدينة الرئيسية في القطاع الفلسطيني.

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن "فتح طريق نقل مؤقت عبر شارع صلاح الدين"، مضيفا أن "الطريق سيكون مفتوحا لمدة 48 ساعة فقط".

أعلنت إسرائيل أمس الثلاثاء بدء عمليتها البرية التي طالما وعدت بتنفيذها في مدينة غزة، معلنةً "المحرقة على غزة".

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الجيش بدأ المرحلة الرئيسية من عمليته البرية في مدينة غزة، المركز الحضري الرئيسي في القطاع، حيث أمرت إسرائيل مئات الآلاف من السكان بالفرار.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرئيل كاتس على موقع إكس : "غزة تحترق".

وأضاف: "يضرب الجيش الإسرائيلي بقبضة من حديد البنية التحتية لحماس، ويقاتل جنودنا بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".

وقال المواطنون الفلسطينيون إن قصف المدينة قد تصاعد بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مع انفجارات أعنف دمرت عشرات المنازل، وانضمام قوارب بحرية إلى الدبابات والطائرات في قصف الساحل.

وقال نتنياهو في بداية الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في محاكمة الفساد أمس: "لقد أطلقنا عملية كبيرة في غزة".