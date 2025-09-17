قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقرير دولي: 78% من الطلاب اليهود يخفون هويتهم الدينية أو الصهيونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

كشف استطلاع عالمي جديد أن الغالبية العظمى من الطلاب الجامعيين اليهود حول العالم يلجأون أحياناً إلى إخفاء هويتهم الدينية أو الصهيونية خوفاً من التمييز أو الاستهداف داخل الحرم الجامعي، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته بشكل مشترك منظمة مكافحة التشهير والاتحاد العالمي لطلاب اليهود خلال العام الأكاديمي 2024-2025،  أكثر من 1700 طالب يهودي معظمهم خارج الولايات المتحدة. 

وأظهرت نتائجه أن 78% من الطلاب اليهود أخفوا هويتهم الدينية مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، فيما اعترف 81% بأنهم أخفوا هويتهم الصهيونية في مواقف معينة.

وقالت مارينا روزنبرج، نائبة رئيس الشؤون الدولية في منظمة مكافحة التشهير، تعليقاً على النتائج: "عندما يضطر أكثر من ثلاثة أرباع الطلاب اليهود إلى إخفاء هويتهم الدينية أو الصهيونية من أجل سلامتهم، فهذا يعني أن الوضع خطير للغاية". 

وأضافت أن هذه البيانات "تضع أمام إدارات الجامعات مسؤولية التعامل الجاد مع الأزمة".

كما تبين أن الطالبات اليهوديات أكثر ميلاً من الطلاب الذكور إلى إخفاء هويتهن خوفاً من المضايقات.

من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد العالمي لطلاب اليهود، جوش كوهين، إن النتائج "مؤسفة لكنها غير مفاجئة"، مضيفاً: "منذ 7 أكتوبر، بات الطلاب اليهود حول العالم يتحدثون عن ارتفاع معاداة السامية وتعرضهم للعزلة. هذا الاستطلاع يؤكد حجم المشكلة".

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقرب من 30% من الطلاب اليهود الذين طلبوا تسهيلات أكاديمية مرتبطة بالشعائر الدينية لم يحصلوا عليها أو حصلوا عليها بشكل جزئي، فيما أوضح الطلاب اليهود الأرثوذكس، الذين تعرف هويتهم بسهولة من مظهرهم الخارجي، أنهم الأكثر عرضة للتمييز.

ودعا كوهين إدارات الجامعات إلى تعزيز التعاون مع اتحادات الطلاب اليهود لضمان أن تكون الجامعات "أماكن يشعر فيها الطلاب اليهود بالأمان والاحترام والقدرة على النجاح".

نادية السبع

فى ذكراها.. قصة نادية السبع من صاحبة الجلالة إلى الفن

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

رانيا فريد شوقي

ذكريات مبهجة.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الراحل فؤاد المهندس بكلمات مؤثرة

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

