أعلن جيش الاحتلال، إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنّ قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة تضم أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تنوعت بين السلال الغذائية وأجولة الطحين.

وأضاف قاسم، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نتحدث عن أطنان وأعداد كبيرة من المساعدات الإيوائية التي تم الدفع بها من قبل فرق وهيئات الهلال الأحمر المصري، وأعداد كبيرة من الخيام والأغطية والمراتب، وعدد كبير من خزانات المياه وعدد كبير من أواني الطهي تزامنا مع عمليات النزوح التي تتم داخل القطاع بسبب إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع للعملية البرية.

وأوضح: "نتحدث اليوم عن أطنان من المساعدات التي تم الدفع بها من الأراضي المصرية في هذه اللحظات صوب منفذ كرم أبو سالم كما ترصد كاميرا القاهرة الإخبارية، ونتحدث عن أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية التي تم الدفع بها أيضا من الهلال الأحمر المصري تزامنا مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 700 يوم".

وأردف: "نتحدث في هذه الشاحنة التي يتم الدفع بها في هذه اللحظات والتي تحوي على أواني الطهي.. أعداد كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت في هذا اليوم".

