قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنّ قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة تضم أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تنوعت بين السلال الغذائية وأجولة الطحين.

وأضاف قاسم، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نتحدث عن أطنان وأعداد كبيرة من المساعدات الإيوائية التي تم الدفع بها من قبل فرق وهيئات الهلال الأحمر المصري، وأعداد كبيرة من الخيام والأغطية والمراتب، وعدد كبير من خزانات المياه وعدد كبير من أواني الطهي تزامنا مع عمليات النزوح التي تتم داخل القطاع بسبب إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع للعملية البرية.

وأوضح: "نتحدث اليوم عن أطنان من المساعدات التي تم الدفع بها من الأراضي المصرية في هذه اللحظات صوب منفذ كرم أبو سالم كما ترصد كاميرا القاهرة الإخبارية، ونتحدث عن أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية التي تم الدفع بها أيضا من الهلال الأحمر المصري تزامنا مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 700 يوم".

وأردف: "نتحدث في هذه الشاحنة التي يتم الدفع بها في هذه اللحظات والتي تحوي على أواني الطهي.. أعداد كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت في هذا اليوم".

وذكر أنّ فرق الهلال الأحمر المصري، يتم التنسيق بينها وبين الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية من أجل تحديث قائمة المساعدات التي يتم الدفع بها يوميا على حسب احتياجات سكان قطاع غزة لضمان فاعلية هذه المساعدات.

وشدد على أنّ الهلال الأحمر المصري يعمل في هذه اللحظات على التنسيق من أجل دخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وما زالت تتدفق شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية تحديدا من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لإنفاذ هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية وإلى داخل قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 700 يوم. 

