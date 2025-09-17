4 نصائح عملية لتعزيز تركيز الأطفال في سن مبكرة خلال المذاكرة.. فيديو

كشفت الدكتورة ماري رمسيس زاخر، الحاصلة على دكتوراه في الصحة النفسية وكاتبة وباحثة تربوية، عن تأثير بعض العادات الدراسية في الطفولة على الصحة النفسية.

ووجهت ماري رمسيس خلال لقائها مع انهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، نصائح هامة للأمهات مع اقتراب بداية العام الدراسي، قائلة: "لو لسه أولادنا صغيرين ورايحين مدرسة جديدة، نبدأ معاهم بالمذكرة على إنها لعبة.. الكلمة بتبقى لطيفة، نكتب تيكت معينة بندخل بيها على الهومورك بهدوء".

وأكدت أن التركيز الذهني للأطفال في سن صغيرة يجب أن يتم تنميته تدريجياً، موضحة: "يعني لو ابني عنده خمس أو ست سنين، هنقعد نركز في ست دقايق، نعمل دقيقة تركيز، نفصل شوية، وبعدين نرجع تاني.. دا الحل العقلي للمذاكرة، والبريك لا يزيد عن 20 دقيقة.