ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إلى بريطانيا في زيارة دولة ثانية، ينتظر أن تشهد توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، ضمن مساعٍ لتجديد "العلاقة الخاصة" بين البلدين.

وأعلن كل من وزير الخزانة الأمريكي ووزيرة المالية البريطانية عن تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون بين أكبر مركزين ماليين في العالم.

ويراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الزيارة لتحويل الأنظار عن أزماته الداخلية، وتعزيز موقع بريطانيا كوجهة مفضلة للاستثمارات الأمريكية.

ومن أبرز الاستثمارات التي سيعلن عنها خلال زيارة ترامب إلى بريطانيا، هو إعلان شركة جوجل عن مشروع بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني لإنشاء مركز بيانات ضخم قرب لندن لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب صفقات كبرى مرتقبة مع شركات التكنولوجيا والطاقة بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار.

وغدًا الخميس، يستضيف ستارمر ترامب في مقر "تشيكرز" لمناقشة ملفات التجارة، الرسوم الجمركية، الحرب في أوكرانيا، والوضع في غزة، وسط تشديدات أمنية لمواجهة احتجاجات متوقعة.