بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة "بوينغ 747" التي أهدتها قطر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخلت مرحلة تعديل شديدة السرية، تمهيدا لاستخدامها في "دعم النقل الجوي التنفيذي"، وهو المصطلح الذي يشمل نقل كبار المسؤولين الأمريكيين، وربما حتى الرئيس نفسه في المستقبل.

وأكد متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي أن تفاصيل المشروع من التعديلات إلى هوية الشركة المنفذة والجدول الزمني مصنفة "سرية للغاية". 

وقال: "تحويل طائرة مستعملة قادمة من حكومة أجنبية، حتى وإن كانت حليفة، إلى منصة قيادة آمنة يتطلب إجراءات أمنية واستخباراتية دقيقة".

ووفقا لتقارير الشبكة الأمريكية، لا تقتصر العملية على ترميم بسيط، بل تتضمن تفكيك الطائرة بالكامل، إزالة أنظمتها السابقة، وتركيب أجهزة اتصالات ودفاع متطورة تضمن أعلى مستويات الأمان ضد أي اختراق أو تجسس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبدى اهتمامًا باستخدام الطائرة كنسخة جديدة من "إير فورس وان"، إلا أن القرار الرسمي لم يتخذ بعد، وسط استمرار الجدل في الكونغرس حول مدى أمان الاعتماد على طائرة من دولة أجنبية، حتى وإن كانت صديقة مثل قطر.

وقدر وزير القوات الجوية تروي مينك تكلفة التعديل بأقل من 400 مليون دولار وهو رقم أقل بكثير من تكلفة بناء طائرة رئاسية جديدة من الصفر بينما تشير التقديرات إلى أن العمل قد يستغرق ما بين عدة أشهر إلى عامين، حسب مستوى التعقيد المطلوب.

طائرة تحمل الجدل على أجنحتها

بحسب التقرير فان الهدية القطرية فجرت نقاشا سياسيا وأمنيا داخل الكونغرس الأمريكي، حيث تتردد تساؤلات حول مدى الثقة بطائرة "مستوردة"، ما دفع البنتاجون لاتخاذ أعلى درجات الحذر في تجهيزها. فهل ستكون هذه الطائرة مستقبل "إير فورس وان"؟ أم ستبقى حبيسة الورش السرية؟

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي استخدم كلمة «العدو» في قمة الدوحة مع تمسكه بالسلام العادل

صورة أرشيفية

التعليم: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات

رئيس الوزراء: مصر لن تتواني عن حماية حقوقها المائية.. وأحمد موسى: 108 ملايين مصري مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على استقرار البلاد | أخبار التوك شو

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

