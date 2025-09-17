بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، مساء الثلاثاء بخارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها "ترحب المملكة العربية السعودية بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء".

وأضاف البيات "كما تشيد بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد".

وتابع البيان "تجدد المملكة دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، وبساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقراراً وازدهاراً".

يأتي ذلك بعدما كشف مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء، بأن القوات السورية بدأت بسحب أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد، في خطوة تأتي استجابة لمطالب إسرائيل بجعل المنطقة منزوعة السلاح.

أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عملية سحب السلاح الثقيل بدأت قبل نحو شهرين، تزامنا مع تصاعد التوترات في محافظة السويداء، حيث استهدفت غارات إسرائيلية مواقع حكومية في دمشق وآليات للجيش السوري بعد انتشاره في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وبحسب مصدر دبلوماسي في دمشق، شملت العملية مناطق تمتد جنوبا حتى مسافة 10 كيلومترات من العاصمة السورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر في المنطقة الحدودية، خاصة بعد أن تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل، والتي أنشئت بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عقب حرب أكتوبر.