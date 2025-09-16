المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن: تجاهل حماس لتحذيرات ترامب يجعل الوضع أكثر سوءا

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، إن الوضع في غزة يزداد سوءا بسبب استمرار تجاهل حركة حماس لتحذيرات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن "كلما استمر عدم استماع حماس لتحذير الرئيس ترامب، زاد الأمر سوءا، وقد بات الآن أسوأ".

وأضاف بوهلر أن الولايات المتحدة تملك أدوات كثيرة للتعامل مع الوضع، مشيرا إلى أن إسرائيل كذلك لديها خيارات واسعة، قائلا: "الرئيس ترامب أبلغ حماس بذلك بشكل مباشر".

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر رسمية أن العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة بدأت بشكل تدريجي بناء على طلب أمريكي، موضحة أن واشنطن لم تفرض قيودًا مباشرة على إسرائيل، لكنها طلبت تأخير التوسع في العمليات لفتح نافذة أمام جهود التفاوض مع حماس.