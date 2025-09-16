جنون يجب توقفه .. رئيس الوزراء الأيرلندي يندد بتصريح غزة تحترق

ندد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، بالتصريحات الصادرة عن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن "مدينة غزة تحترق"، وعلق بالقول: "أي عقلية تحرك سلوك الحكومة الإسرائيلية عندما يصبح تدمير مدينة بأكملها موضع تفاخر؟ هذا جنون يجب أن يتوقف".

ودعا رئيس الوزراء الأيرلندي إلى تحرك دولي عاجل لوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكداً أن التقاعس الدولي لم يعد مقبولاً في ظل ما وصفه بـ"الكارثة الإنسانية المستمرة".

وقال مارتن، إن "من الواضح جداً من تقرير الأمم المتحدة أن هناك مؤشرات قوية على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ويجب محاسبة حكومة إسرائيل على ما يجري". وأضاف: "نحن أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لعدم الصمت".

ودعا مارتن المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لفرض وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكدًا أن "الوقت ينفد أمام المدنيين في غزة".