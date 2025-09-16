نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه له دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وقال نتنياهو: "تلقيت دعوة من الرئيس ترامب لزيارة البيت الأبيض يوم الاثنين بعد خطابي في المؤتمر، أي بعد أسبوعين من الآن. أجريت معه عدة محادثات بعد هجوم الدوحة، وكانت جميعها إيجابية للغاية".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الأخيرة في قطر، أكد نتنياهو أن القرار تم اتخاذه على المستوى الإسرائيلي دون الرجوع إلى الولايات المتحدة، موضحاً: "اتخذت مع المجلس المصغر قرار القيام بعملية في قطر، وهذا من مسؤوليتي الكاملة، ولم نشرك البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو: "لم أظن قط أن قطر في صفنا أو حتى محايدة، لكننا اعتقدنا في مرحلة ما أنه يمكن استخدام موقعها لصالحنا، إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت خلاف ذلك".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد صرح في وقت سابق بأن هناك محاولات لترتيب لقاء بين نتنياهو وترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أن الاتفاق على هذا اللقاء لم يحسم بعد.