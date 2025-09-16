قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: بعد رحيل نصر الله أصبح حزب الله عاجزا.. وسقوط الأسد أنهى طريق طهران - بيروت

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أدى إلى شلل كبير في قدرات الحزب، وانهيار النظام السوري، ما أدى إلى تفكيك ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني" في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية "خمسون ولاية - إسرائيل واحدة" التي نظمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، أوضح نتنياهو أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 لم يكن حدثا معزولا، بل بداية لمواجهة شاملة مع محور إيران.

وأضاف: "في اليوم التالي لهجوم حماس، انضم حزب الله إلى المعركة وبدأ في قصف مدننا بالصواريخ. كنت أعلم منذ البداية أننا لا نواجه حماس وحدها، بل المحور الإيراني بأكمله: إيران، حماس، حزب الله، والحوثيين".

وأكد نتنياهو أن مقتل حسن نصر الله، الذي وصفه بأنه "الرابط الأساسي بين مكونات المحور"، كان نقطة تحول في الحرب.

وقال: "نصر الله لم يكن فقط قائد حزب الله، بل كان القوة التي حافظت على بقاء نظام الأسد في سوريا، بإرسال آلاف المقاتلين عند كل لحظة ضعف. ومع رحيله، أصبح حزب الله عاجزا وسقط الأسد، وانهار الطريق البري بين طهران وبيروت".

وأشار نتنياهو إلى أن هذا المحور كان يرفع شعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، قائلاً: "لتحقيق الموت لأمريكا، عليهم أولاً تحقيق الموت لإسرائيل. لكننا وقفنا سدا منيعا أمام ذلك، لأننا خط الدفاع الأمامي عن الغرب".

وختم نتنياهو كلمته بالتأكيد على أن إسرائيل "غيرت وجه الشرق الأوسط"، وأن الحرب الأخيرة "أعادت صياغة ميزان القوى في المنطقة".

بنيامين نتنياهو حسن نصر الله حزب الله اغتيال حسن نصر الله حركة حماس إيران الحوثيين سوريا نظام الأسد

