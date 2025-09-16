قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: كل مستخدم للهاتف المحمول يحمل جزءًا من التكنولوجيا الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كل من يستخدم هاتفا محمولا في العالم "يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه بلاده في تطوير تكنولوجيا الهواتف الذكية. جاءت تصريحاته خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في القدس الغربية المحتلة.

وأوضح نتنياهو أن الابتكار الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مكونات الهواتف الذكية الحديثة، مضيفا أن مستخدمي هذه الأجهزة حول العالم "يستفيدون من التكنولوجيا الإسرائيلية دون أن يدركوا ذلك".

وأشار كذلك إلى مساهمات إسرائيل في مجالات متعددة تشمل الطب، والزراعة، وأنظمة الأسلحة، قائلا للمندوبين: "إذا كان لديك هاتف، فأنت تحمل قطعة من إسرائيل"، وتابع مبتسمًا: "حتى الطماطم التي تأكلها قد تكون من ابتكاراتنا الزراعية".

وفي ظل تصاعد الانتقادات الدولية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفرض بعض الدول قيودا على تصدير قطع غيار الأسلحة لتل أبيب، أقر نتنياهو بتوقف بعض الإمدادات، لكنه أكد قدرة إسرائيل على تجاوز تلك التحديات، مضيفًا بثقة: "نحن جيدون في تصنيع الأسلحة".

كما أشار إلى أن دولا مثل قطر وغيرها بدأت بعزل إسرائيل دبلوماسيا نتيجة التصعيد الأخير، إلا أنه شدد على أن التعاون الأمني والاستخباراتي مع الولايات المتحدة لا يزال قائما وفعالا، قائلا: "الكثير من معلوماتكم الاستخباراتية مصدرها إسرائيل".

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل تكنولوجيا الهواتف الذكية القدس الغربية المحتلة الكونغرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة لحل مشكلات المواطنين

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط | صور

موسم حصاد السمسم بالإسماعيلية

بدء حصاد محصول السمسم في الإسماعيلية وسط مؤشرات إنتاجية مبشرة

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد