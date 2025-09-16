نتنياهو: كل مستخدم للهاتف المحمول يحمل جزءًا من التكنولوجيا الإسرائيلية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كل من يستخدم هاتفا محمولا في العالم "يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه بلاده في تطوير تكنولوجيا الهواتف الذكية. جاءت تصريحاته خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في القدس الغربية المحتلة.

وأوضح نتنياهو أن الابتكار الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مكونات الهواتف الذكية الحديثة، مضيفا أن مستخدمي هذه الأجهزة حول العالم "يستفيدون من التكنولوجيا الإسرائيلية دون أن يدركوا ذلك".

وأشار كذلك إلى مساهمات إسرائيل في مجالات متعددة تشمل الطب، والزراعة، وأنظمة الأسلحة، قائلا للمندوبين: "إذا كان لديك هاتف، فأنت تحمل قطعة من إسرائيل"، وتابع مبتسمًا: "حتى الطماطم التي تأكلها قد تكون من ابتكاراتنا الزراعية".

وفي ظل تصاعد الانتقادات الدولية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفرض بعض الدول قيودا على تصدير قطع غيار الأسلحة لتل أبيب، أقر نتنياهو بتوقف بعض الإمدادات، لكنه أكد قدرة إسرائيل على تجاوز تلك التحديات، مضيفًا بثقة: "نحن جيدون في تصنيع الأسلحة".

كما أشار إلى أن دولا مثل قطر وغيرها بدأت بعزل إسرائيل دبلوماسيا نتيجة التصعيد الأخير، إلا أنه شدد على أن التعاون الأمني والاستخباراتي مع الولايات المتحدة لا يزال قائما وفعالا، قائلا: "الكثير من معلوماتكم الاستخباراتية مصدرها إسرائيل".