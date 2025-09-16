باعتراف صريح من نتنياهو.. إسرائيل تبدأ عملية إبادة برية واسعة في غزة

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء بدء عمليتها البرية التي طال انتظارها في مدينة غزة، معلنةً "غزة تحترق".

وقال نتنياهو في بداية الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في محاكمة فساد جارية: "لقد أطلقنا عملية كبيرة في غزة".

وقال مسئول عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الرئيسية من عمليته البرية في مدينة غزة، المركز الحضري الرئيسي في القطاع، حيث أمرت إسرائيل مئات الآلاف من السكان بالفرار.

ولم يقدم الجيش سوى تفاصيل أولية قليلة، لكنه قال إن قواته بدأت "بتفكيك البنية التحتية لحماس في مدينة غزة".

ونشر وزير الدفاع إسرائيل كاتس على موقع إكس : "غزة تحترق".

وأضاف: "يضرب الجيش الإسرائيلي بقبضة من حديد البنية التحتية ، ويقاتل جنود الجيش بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".

وقال السكان إن قصف المدينة قد تصاعد بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مع انفجارات أعنف دمرت عشرات المنازل، وانضمام قوارب بحرية إلى الدبابات والطائرات في قصف الساحل.