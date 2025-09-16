تحقيق أممي يعري إسرائيل.. ارتكبت إبادة جماعية مرعبة بتحريض قادتها

خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، كاشفًا أن هذا ما فعله الاحتلال بشكل واضح وموثق أمام العالم أجمع.

ذكر التحقيق الأممي الذي يعري إسرائيل أكثر ويكشف حجم الوحشية في أفعال منتسبيها، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على هذه الأفعال.

فيما حاول الاحتلال كالعادة المراوغة بالقول على _التحقيق الموثق_ أن التحقيق عبارة عن اتهامات.



إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية مرعبة

ويستشهد تقرير الأمم المتحدة بأمثلة على حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير عيادة للخصوبة لدعم استنتاجاته بشأن الإبادة الجماعية، مضيفًا بذلك بصوته إلى ما قالته جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية التي توصلت إلى نفس النتيجة وتأكدت بشكل لا لبس فيها للعالم.



وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة".

أضافت “إن مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي دبرت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين الآن بقصد محدد لتدمير المجموعة الفلسطينية في غزة”.



ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون التقرير بأنه "مزيف"، قائلا إنه من تأليف "وكلاء حماس".



تخوض إسرائيل معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية.