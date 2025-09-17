قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
«ميدو» يفتح النار على إدارة الأهلي: ريبيرو بلا شخصية ولا يليق بالمارد الأحمر
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ناصر السيد

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كل من يستخدم هاتفًا محمولًا "يملك قطعة من إسرائيل". 

وأدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع وفد من الكونجرس الأمريكي في القدس الغربية المحتلة مشيدًا بالدور التكنولوجي لإسرائيل في تصنيع مكونات الهواتف الذكية عالميًا وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال نتنياهو إن مُستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم يستفيدون دون علمهم من الابتكارات الإسرائيلية، مضيفًا "إذا كان لديك هاتف، فأنت تملك قطعة من إسرائيل". 

كما سلّط الضوء على مساهمات إسرائيل في مجالات مثل الطب وأنظمة الأسلحة والزراعة وأضاف مُبتسمًا: "حتى طماطمكم تأتي من إسرائيل".

في مواجهة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب هجمات غزة وحظر تصدير الأسلحة، أقرّ نتنياهو بأن بعض الدول توقفت عن توريد قطع غيار للأسلحة الإسرائيلية ومع ذلك، أصرّ على أن إسرائيل ستتغلب على هذا التحدي. 

وقال بثقة: "نعم، نستطيع التعامل مع الأمر.. نحن بارعون في صنع الأسلحة".

أقرّ نتنياهو أيضًا بأن قطر ودولًا أخرى عزلت إسرائيل دبلوماسيًا بسبب تصرفاتها الأخيرة ومع ذلك، دافع عن قوة إسرائيل وتفوقها التكنولوجي وقال للوفد الأمريكي، في إشارة إلى التعاون الأمريكي الإسرائيلي: "معظم بياناتكم الاستخباراتية تأتي منّا".

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

