نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كل من يستخدم هاتفًا محمولًا "يملك قطعة من إسرائيل".

وأدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع وفد من الكونجرس الأمريكي في القدس الغربية المحتلة مشيدًا بالدور التكنولوجي لإسرائيل في تصنيع مكونات الهواتف الذكية عالميًا وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال نتنياهو إن مُستخدمي الهواتف المحمولة حول العالم يستفيدون دون علمهم من الابتكارات الإسرائيلية، مضيفًا "إذا كان لديك هاتف، فأنت تملك قطعة من إسرائيل".

كما سلّط الضوء على مساهمات إسرائيل في مجالات مثل الطب وأنظمة الأسلحة والزراعة وأضاف مُبتسمًا: "حتى طماطمكم تأتي من إسرائيل".

في مواجهة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب هجمات غزة وحظر تصدير الأسلحة، أقرّ نتنياهو بأن بعض الدول توقفت عن توريد قطع غيار للأسلحة الإسرائيلية ومع ذلك، أصرّ على أن إسرائيل ستتغلب على هذا التحدي.

وقال بثقة: "نعم، نستطيع التعامل مع الأمر.. نحن بارعون في صنع الأسلحة".

أقرّ نتنياهو أيضًا بأن قطر ودولًا أخرى عزلت إسرائيل دبلوماسيًا بسبب تصرفاتها الأخيرة ومع ذلك، دافع عن قوة إسرائيل وتفوقها التكنولوجي وقال للوفد الأمريكي، في إشارة إلى التعاون الأمريكي الإسرائيلي: "معظم بياناتكم الاستخباراتية تأتي منّا".