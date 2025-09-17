قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن جيش الاحتلال، أنه قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية «تعمق الآن إنجازًا عسكريًا» من شأنه أن يقرب ما وصفه بـ«نهاية الحرب». وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، في ظل ظروف إنسانية متدهورة تعتبرها منظمات دولية غير مسبوقة.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن رئيس الأركان قدم تقريرًا عسكريًا إلى نتنياهو يزعم فيه تحقيق «تقدم ميداني» في العمليات البرية والجوية داخل القطاع. إلا أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة، إذ اعتبر مراقبون أن ما تسميه إسرائيل «إنجازًا» لا يتعدى كونه استمرارًا في سياسة التدمير المنهجي للمنازل والبنى التحتية وفرض حصار خانق على أكثر من مليوني إنسان.

على الجانب الآخر، تؤكد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية أن إسرائيل لم تحقق أي مكاسب استراتيجية حقيقية، مشيرة إلى أن المقاومة لا تزال قادرة على شن هجمات صاروخية وعمليات ميدانية أربكت الجيش الإسرائيلي وأوقعت خسائر في صفوفه.
 

