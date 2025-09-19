قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة

توني بلير
توني بلير
القسم الخارجي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يقود مبادرة سياسية جديدة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية في غزة عبر تشكيل هيئة انتقالية مؤقتة تتولى إدارة القطاع تمهيدًا لإعادته إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة آي 24 الإسرائيلية، فإن الخطة التي جرى إعدادها منذ المراحل الأولى للنزاع تنص على إنشاء سلطة انتقالية دولية تكون المرجعية العليا خلال المرحلة المؤقتة، على أن تضم مجلسًا يتراوح عدد أعضائه بين 7 و10 شخصيات فلسطينية بارزة، إلى جانب مسؤولين دوليين وعرب ومسلمين، بما يمنحها غطاءً شرعيًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي.

قوة استقرار متعددة الجنسيات

المبادرة تتضمن أيضًا تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهمة حفظ الأمن داخل القطاع، وضمان منع إعادة التسلح، إضافة إلى حماية الحدود وتنسيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ برامج إعادة الإعمار. 

كما تنص الخطة على وضع برنامج لنزع سلاح مقاتلي حركة حماس وإعادة دمجهم تدريجيًا عبر آليات تأهيل اجتماعي واقتصادي.

دور تصاعدي للسلطة الفلسطينية

الخطة تمنح السلطة الفلسطينية دورًا متدرجًا يبدأ بالتنسيق وتنفيذ إصلاحات داخلية، وصولًا إلى تسلّمها الإدارة الكاملة لقطاع غزة بعد مرحلة انتقالية.

 كما تؤكد المبادرة على ضرورة حماية حقوق الملكية، وتوفير ضمانات واضحة تحول دون أي عمليات تهجير قسري للسكان، بما يتماشى مع القوانين الدولية.

أبعاد سياسية وإقليمية

هذه المبادرة تعكس، وفق مراقبين، محاولة غربية لإيجاد مخرج سياسي للصراع يوازن بين المطالب الإسرائيلية الأمنية وبين الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب. إلا أن نجاحها يبقى مشروطًا بمدى قبول الأطراف الفلسطينية، خصوصًا حركة حماس، التي قد تعتبر نزع سلاحها شرطًا غير واقعي.

يأتي طرح بلير في ظل نقاشات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة حول مستقبل غزة بعد الحرب، ووسط تحركات عربية متوازية تسعى إلى إعادة تفعيل حل الدولتين عبر مؤتمرات دولية. 

كما أن دعم الولايات المتحدة لهذه الخطة يوحي برغبة واشنطن في صياغة حل انتقالي يضمن أمن إسرائيل من جهة، ويستجيب لمطالب المجتمع الدولي بضرورة تجنب كارثة إنسانية متواصلة في القطاع.

وسائل إعلام إسرائيلية رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة إنهاء الحرب غزة السلطة الفلسطينية حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

نهاية تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

أسواق الخضروات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة

طقس اسوان

الطقس في أسوان اليوم الجمعة

محطة اسوان

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد