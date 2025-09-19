قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

هاكان فيدان
هاكان فيدان
أخبار العالم

في ظل بيئة إقليمية تتسم بتعقيدات أمنية متزايدة، شدّد وزير الخارجية التركي هكان فيدان على أن التهديدات الراهنة في الشرق الأوسط تفرض على الدول الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها تركيا ومصر والسعودية، تعزيز التعاون في القضايا الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة لمجال الصناعات الدفاعية.

فيدان أوضح أن التطورات المتسارعة، بدءًا من الأزمة الفلسطينية وتداعياتها وصولًا إلى التوترات في البحر الأحمر والبحر المتوسط، تجعل من التعاون الدفاعي خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه. 

وقال في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام تركية ودولية إن “تحديات اليوم لا تواجه دولة بمفردها، بل تتجاوز الحدود وتستدعي بناء شراكات راسخة قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة”.

مسار تعاون متجدد

تأتي هذه الدعوة بعد مرحلة من التقارب السياسي والدبلوماسي بين أنقرة والقاهرة، حيث بدأت الأخيرة إبداء اهتمام ببرنامج الطائرة المقاتلة التركية KAAN، وهو ما يعكس رغبة متزايدة في شراكات صناعية دفاعية متقدمة. 

وفي السياق ذاته، شهدت العلاقات السعودية التركية خطوات عملية، تمثلت في توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الدفاع السعودية وشركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، بهدف تطوير الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز التدريب العسكري المشترك.

دوافع ومكاسب

تسعى الدول الثلاث من خلال هذا التعاون إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، وتقليل الاعتماد على السلاح المستورد، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة التحديات العابرة للحدود مثل الإرهاب والقرصنة وتهديدات الأمن البحري. 

كما يُتوقع أن يسهم التعاون في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الدفاعية المحلية، وتحفيز البحث العلمي والتطوير في المجال العسكري.

تحديات أمام الطريق

غير أن هذه التطلعات تواجه عقبات متعددة، أبرزها الإرث التاريخي من الخلافات السياسية بين أنقرة والقاهرة، إلى جانب الضغوط الدولية التي قد تُمارس من قِبل قوى كبرى لا تنظر بعين الرضا إلى تنامي الصناعات الدفاعية الإقليمية المستقلة.

 كما أن التمويل الضخم ومتطلبات التكنولوجيا المتقدمة يظلان عاملين أساسيين قد يبطئا وتيرة المشاريع المشتركة.

آفاق المستقبل

من المرجح أن تشهد الأشهر المقبلة خطوات ملموسة في هذا المسار، سواء عبر توقيع اتفاقيات صناعية جديدة أو من خلال انطلاق مشاريع مشتركة في تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة الصاروخية والمعدات البحرية.

 ويبدو أن الرؤية المشتركة بين تركيا ومصر والسعودية تتجه نحو بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر استقلالية، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية مثل رؤية السعودية 2030 وجهود مصر في تنويع مصادر القوة، إلى جانب الطموح التركي في أن تكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة السلاح عالميًا.

وزير الخارجية التركي هكان فيدان التهديدات الراهنة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

نييويورك تايمز: اتساع هوة الخلافات بين نتنياهو وكبار قادته العسكريين مع توسع الحرب على غزة

وزير الخارجية

وزير الخارجية : زيارة السعودية تعكس إلتزام القاهرة والرياض بتعزيز الشراكة

غزة

اعلام إسرائيلي : رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير يقود مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد