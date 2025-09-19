تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع شاب قام بالتحرش بفتاة والقيام بأفعال منافية للآداب داخل سيارة حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشة داخل سيارة نقل جماعي بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة وإتيان أفعال منافية للآداب داخل سيارة نقل جماعى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.