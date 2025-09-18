براءة سيدة أعمال شهيرة من تهمة حيازة سلاح ناري و40 طلقة في الجيزة

شهدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم، جلسة نظر الاستئناف المقدم من دفاع سيدة أعمال شهيرة وأم لخمسة أطفال، والمتهمة في قضية حيازة سلاح ناري و40 طلقة، بزعم ضبطها داخل سيارتها أثناء تنفيذ أمر ضبطها في قضية أخرى تتعلق بالخطف والتعذيب والإكراه على التوقيع.

وأمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبد الحميد كامل، وعضوية المستشارين صفوت محمد أمين وأحمد بهاء الدين، ترافع الدكتور إمام الحفناوي، محامي المتهمة، طالبًا إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في أول درجة، والقاضي بسجن موكلته 3 سنوات مشددة.

ودفع المحامي ببطلان إجراءات الضبط والتحريات، مؤكدًا أن القبض على موكلته تم قبل صدور أمر الضبط بيومين، كما أشار إلى عدم سيطرتها على السيارة محل الواقعة، وكيدية الاتهام الموجه ضدها بهدف إقصائها عن سوق العمل، ومنعها من المطالبة بحقوقها المالية المسلوبة من أحد كبار رجال الأعمال، والبالغة 13 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي حصلت على حكم مدني سابق بإلزامه بسداده.

وبعد المرافعة، قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بإلغاء حكم أول درجة، وبراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها.