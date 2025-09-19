قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق

القسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز MH-60 Black Hawk قرب قاعدة جوينت بيز لويس-ماكورد بولاية واشنطن، أثناء تنفيذ مهمة تدريبية روتينية مساء الأربعاء، وكان على متنها أربعة جنود من فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة المحمولة جوًا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان رسمي إن المروحية كانت في طلعة تدريبية ليلية عندما سقطت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن حالة الجنود الأربعة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المتحدثة باسم الجيش، روث كاسترو، قولها إن «المهمة كانت تدريبية روتينية، وفرق البحث والإنقاذ الأكثر خبرة واحترافية تشارك حاليًا في التعامل مع الحادث». 

وأضافت أن الجيش يعمل بشكل كامل مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية.

وبحسب صحيفة Stars and Stripes، أدى تحطم المروحية إلى اندلاع حريق غابات صغير امتد إلى نحو فدان واحد (0.4 هكتار) في منطقة ريفية بالقرب من Summit Lake غربي القاعدة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التابعة لوزارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن من السيطرة عليه صباح الخميس.

ويُعد فوج الطيران 160 للعمليات الخاصة من أبرز وحدات النخبة الجوية في الجيش الأمريكي، حيث يُكلَّف بمهام حساسة تشمل العمليات الليلية المعقدة، دعم القوات الخاصة، ومهام الاستطلاع الجوي. ويؤكد محللون أن طبيعة هذه التدريبات، التي غالبًا ما تُجرى في ظروف جوية صعبة أو في بيئات ليلية، تزيد من احتمالية المخاطر، ما يجعل التحقيق في الحادث ضروريًا لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلات فنية أو أخطاء بشرية وراء التحطم.

ويرى خبراء أن هذا الحادث يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه القوات المسلحة الأمريكية في موازنة متطلبات التدريب المكثف مع ضمان معايير السلامة الصارمة، خاصة في وحدات النخبة التي تعتمد على الطيران في تنفيذ مهامها.

وبينما ينتظر الرأي العام إعلان الجيش عن مصير الجنود الأربعة، تؤكد السلطات أن الأولوية القصوى الآن هي التحقيق في ملابسات التحطم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

