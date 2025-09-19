قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلسلة انفجارات متتالية تهز مدينة غزة

شهدت مدينة غزة انفجّارات متعاقبة خلال الساعات الماضية، من صباح اليوم الجمعة، في إطار تصعيد عسكري واسع، خرجت شرارته من الضربات الجوية الإسرائيلية التي كثّفت من هجوماتها في عدة أحياء، مع تصاعد القلق الدولي من تداعيات إنسانية خطيرة.

وافادت التقارير المحلية من مستشفيات غزة بوقوع أضرار مادية كبيرة وعدد من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما عمليات الإنقاذ مستمرة وسط الدمار والغبار.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الغارات استهدفت بنى تحتية ومناطق مأهولة مثل أحياء المدينة الرئيسية، وذلك بعد تحذيرات إسرائيلية بأنها تستهدف بنى تحتية يستخدمها حماس ومواقع تخزين أسلحة. 

رغم التحذيرات، كثير من السكان بسبب الخوف من التهجير يرفضون إخلاء مناطقهم، رغم أن السلطات الإسرائيلية قد طلبت من المدنيين مغادرة بعض المناطق المتوقعة أن تشهد معارك برية، وفقا لـ رويترز.

الحزن والفوضى يخيمان على المستشفيات المزدحمة؛ الأطباء والمستجيبون الأوائل يعملون تحت ضغوط شديدة. مصادر طبية تحدثت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى جرّاء الانفجارات التي دمّرت منازل وألحقت أضرارًا بأماكن عامة مثل المدارس والمرافق الصحية. 

كما أن الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة، باتت في خطر شديد. الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية تحذر من زوال “مناطق آمنة” داخل غزة بعد أن تكاد جميع طرق الإجلاء تنهار تحت وطأة القصف، وأن المدنيين غير القادرين على المغادرة محاصرون بين خياري البقاء في الظل أو المحاولة الهرب ومواجهة مخاطر جديدة.

