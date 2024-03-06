لافا تتحدي العمالقة.. موبايل فخم بشاشة منحنية وسعر لا يقاوم

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن أحدث هواتفها الذكيية منخضة التكلفة يحمل اسم Blaze Curve 5G، والذي يستهدف محدودي الدخل بميزات رائعة يكملها تصميمه المنحني ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف لافا الجديد Blaze Curve 5G بتصميم منحني بشكل عام مما يجعل حمله ممتعا، يتميز الجزء الخلفي بلمسة نهائية غير لامعة من الزجاج المقوى المزدوج مما يمنحه مظهرا وملمسا متميزا.

مواصفات لافا Blaze Curve 5G

يأتي هاتف لافا Blaze Curve 5G، مع شاشة AMOLED منحنية من كلا الجانبين، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، توفر دقة FHD +، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع سطوع أقصى يبلغ 800 شمعة في المتر المربع تحت ضوء الشمس.

Blaze Curve 5G

وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وبالإضافة إلى ذلك يتمتع هاتف Blaze Curve 5G، بنظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف، يشتمل الإعداد على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

Blaze Curve 5G

ووفقا لـ لافا، فإن نظام الكاميرا بهاتف Blaze Curve 5G، يتميز بتثبيت EIS ودقة تسجيل فيديو قصوى تبلغ 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما يدعم التصوير بالحركة البطيئة، والفاصل الزمني، ووضع التجميل، وإضاءة HDRM الليلية، والصورة الشخصية، والمزيد.

وتحت الغطاء، يعمل هاتف لافا Blaze Curve 5G، بمعالج من نوع Dimensity 7050 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G68 MC4.

Blaze Curve 5G

ويتم إقران المعالج بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، قابلة للتوسيع حتى 16 جيجابايت تقريبا، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحزم هاتف Blaze Curve 5G، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، وتعد الشركة بترقية الهاتف إلى نظامي أندرويد 14 و 15، إلى جانب ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف Blaze Curve 5G، على بطاقة SIM مزدوجة، وراديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، واتصال بلوتوث 5.0 ومنفذ شحن USB من النوع C، وواي فاي مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2، ودعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة.



سعر لافا Blaze Curve

يتوفر هاتف لافا Blaze Curve 5G، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 17.999 روبية هندية (أي ما يعادل 6.712 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، وبسعر 18.999 روبية هندية (أي ما يعادل 7.85 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، وهو متوفر بخيارين من الألوان هي: الرمادي والأخضر.