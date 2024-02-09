بتصميم مشابه لـ iPhone.. لافا تطلق هاتفا اقتصاديا بإمكانات جبارة

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتف ذكي منخض التكلفة يحمل اسم Lava Yuva 3، والذي يستهدف محدودي الدخل بمواصفات رائعة وتصميم أنيق مقابل سعر رخيص.

سعر هاتف لافا Lava Yuva 3

يتوفر هاتف لافا Lava Yuva 3، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 82 دولار (أي ما يعادل 2.470 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت، وبسعر 90 دولار (أي ما يعادل 2.780 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف لافا Lava Yuva 3

يتميز هاتف Lava Yuva 3 بتصميم مستوحى من هواتف iPhone، فهو يأتي بـ إطار مسطح، وكاميرات محاذية بطريقة مثلثة.

ويحتوي هاتف Lava Yuva 3، علي شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، توفر دقة HD+، تبلغ 720 × 1600 ميجابكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية.

Lava Yuva 3

وتحت الغطاء، يعمل هاتف لافا Lava Yuva 3، بمعالج من نوع Unisoc T606 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MP1.

ويتم إقران المعالج بما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، مع خيار لتمديد الذاكرة بسعة 8 جيجابايت تقريبا، إلى جانب مساحة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويأتي هاتف Lava Yuva 3، بنظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف، يشتمل الإعداد على مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر VGA وعدسة AI، وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

Lava Yuva 3

ويحزم هاتف Lava Yuva 3، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي هاتف Lava Yuva 3، على بطاقة SIM مزدوجة، وراديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال بلوتوث 5.0 ومنفذ شحن USB من النوع C، وواي فاي مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth 5.0، وهو متوفر في 3 خيارات للألوان هي: الأسود والأبيض والبنفسجي.