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أخبار البلد

عمرو طلعت: قطاع التكنولوجيا في مصر جذب شركات عالمية من مختلف التخصصات

صدى البلد

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في جذب الشركات العالمية الرائدة في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر في ضوء النمو المتزايد الذي تشهده هذه الصناعة بمصر.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، المقر الجديد لمركز الخدمات العالمية لشركة “أتوس Atos” الفرنسية والرائدة عالميا في مجالات التحول الرقمي بمصر.

ويأتي افتتاح المقر الجديد لمركز الخدمات العالمية Global Delivery Center كجزء من استراتيجية «أتوس Atos» لتعزيز تواجدها في مصر وتقديم خدماتها على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ تستهدف شركة أتوس توسيع نطاق عملها في مصر فيما يخص الخدمات الرقمية الموجهة نحو التصدير، بما فى ذلك مكان العمل الرقمي، وتطوير التطبيقات، وخدمات مايكروسوفت، وخدمات ساب، والسحابة الهجينة والبنية التحتية.


وكانت شركة “أتوس Atos” الفرنسية قد بدأت نشاطها في مصر عام 2020 حيث بدأت بتعيين 20 مهندسا واستمرت في توسيع حجم أعمالها في مجال التعهيد وبلغت نسبة تصدير الخدمات 73% من إجمالي عملياتها في مصر. وتستهدف الشركة الوصول إلى 3000 مهندس خلال عامين، ونمو حجم أعمال التصدير ليصل إلى 300 مليون دولار.

توسع أعمال "أتوس Atos" العالمية الرائدة فى مجال التحول الرقمي

وأوضح الوزير أن هذا الافتتاح يأتي في إطار الاتفاقية التى وقعتها الشركة ضمن مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، مشيرا إلى أن توسع شركة "أتوس Atos" العالمية الرائدة فى مجال التحول الرقمي في حجم أعمالها بمصر فى مجال تصدير خدمات رقمية عالية القيمة يعكس مدى ثقتها فى كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تعزيز عمليات التحول الرقمي وتقديم حلول تكنولوجية متطورة لعملائها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في إطلاق برامج تدريبية لتأهيل المزيد من الشباب للعمل في صناعة التعهيد من أجل ترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمقصد رئيسي لصناعة التعهيد.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، المهندس أحمد الظاهر، أن افتتاح المقر الجديد لمركز الخدمات العالمية لشركة "أتوس Atos" يُعد شهادة ثقة جديدة في مناخ الأعمال بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي وتوسع الشركات العالمية في عملياتها في مصر، مضيفا أن الإعلان عن توسعات شركة "أتوس" العالمية يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية القائمة على الابتكار، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به الهيئة لتشجيع وجذب كبرى الشركات التكنولوجية للعمل في مصر من خلال تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود وضمان توافر المهارات الرقمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتوس" نور الدين بيهمان: إن عدد الموظفين بالمركز وصل إلى حوالي 1000 مهندس، مع وجود خطة قوية وطموحة للوصول إلى 3000 بحلول عام 2026، والاستفادة من قاعدة المهارات العريضة فى مصر والتعدد اللغوى فى تقديم الخدمات مثل اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية لتقديم خدمات عالمية عابرة للحدود في أوروبا، بما في ذلك أحدث الحلول التكنولوجية على مختلف المنصات.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة "أتوس" الفرنسية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، والرئيس التنفيذي لمجموعة "أتوس" نور الدين بيهمان.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة في ضوء تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي، إذ صار القطاع قاسما مشتركا بين كافة قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجا لمدينة ذكية، ومضيفا أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هي نقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة بالتكنولوجيا الرقمية وذلك من خلال تنفيذ رؤية جديدة في تقديم الخدمات للمواطنين بطرق مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها لتصدير الخدمات الرقمية من مصر، والدخول في شراكات مع الشركات المحلية، مشيدا بهذا التعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة أتوس الفرنسية، معربا عن تقديره لاهتمام شركة أتوس الفرنسية بتوسيع أعمالها بمصر.

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