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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوفر مميزات عدة .. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية إلى تقديم الدعم الكامل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.


طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة فهناك مجموعة من النقاط يلزم علي المواطنين القيام بها والتي تتضمن :-

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تعرف على مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024م

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أعرف أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

-تتضمن خطوات الاستعلام القيام بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- في هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يتم بعدها فى هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إدخال الرقم القومي لأصحاب الهمم.

- وفى الخطوة الأخيرة ضمن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم الضغط على أيقونة استعلام.


الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات يجب على ذوي الهمم القيام بما يلي :-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات بزيارة موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان

- يقوم فى هذه الخطوة المواطن بعدها بكتابة الرقم القومي، وكلمة السر

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط  علي كلمة بحث.

- ثم فى هذه الخطوة تظهر بعدها نتيجة الاستعلام من خلال وقت وتاريخ محدد

- وفى حالة عدم استيفاء المستندات المقدمة يتم إعادة تحديد موعد الكشف الطبي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لحاملها والتي أبرزها يشمل ما يلي :- 

-  يحق للمستفيد ببطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

- كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

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أعرف أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

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مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئات

- يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

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